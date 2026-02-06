Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lỡ cơ hội giành HCV 10m súng ngắn hơi hỗn hợp

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ tại giải vô địch châu Á 2026.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 đang thi đấu ở Ấn Độ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tham dự nội dung quan trọng là 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Năm ngoái, chúng ta giành được HCV bài bắn này bằng thành tích của 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy. Tuy nhiên ở năm nay tại Ấn Độ, tấm HCV đã không thuộc về đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đăng ký 2 đội tham dự gồm Trịnh Thu Vinh – Lại Công Minh và Nguyễn Thùy Trang – Phạm Quang Huy. Kết quả vòng loại Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh đã giữ vị trí hạng nhì với 583 điểm để góp mặt chung kết. Hai xạ thủ Nguyễn Thùy Trang và Phạm Quang Huy có 574 điểm nên không vào chung kết.

Thi đấu chung kết nội dung, Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh đạt tổng 347,7 điểm nên đứng hạng 4. Vô địch bài bắn là đội Uzbekistan với 481,3 điểm đồng thời lập kỷ lục châu Á và thế giới.

Việc không giành được HCV, bảo vệ vị trí số 1 của đội tuyển bắn súng Việt Nam trong nội dung này là điều đáng tiếc.

Ngày 6-2, xạ thủ Việt Nam không tham dự nội dung 10m súng trường hơi nam nên chưa giành được thêm huy chương. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết các xạ thủ chủ lực nội dung 10m súng trường hơi nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo) sẽ thi đấu ngày 7-2 và được kỳ vọng có thành tích tốt nhất.

MINH CHIẾN