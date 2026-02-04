Trịnh Thu Vinh và đồng đội giành HCB đầu tiên nội dung 10m súng ngắn hơi nữ giải châu Á 2026

Trịnh Thu Vinh và đồng đội đã giành được HCB trong ngày 4-2. Ảnh: MINH MINH

Các xạ thủ hàng đầu của Việt Nam đã tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam và 10m súng ngắn hơi nữ tại giải đấu được khởi tranh ngày 4-2 theo giờ địa phương ở Ấn Độ.

Trịnh Thu Vinh được chờ đợi có thể giành huy chương cao nhất tại bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. Nữ xạ thủ số 1 của Việt Nam đã vượt qua vòng loại khi đạt thành tích 573 điểm (đứng hạng 8). Bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh tập trung thi đấu nhưng chỉ đạt 177,2 điểm vì vậy đứng hạng 5 cá nhân.

Không có được huy chương cá nhân, tuy nhiên, Trịnh Thu Vinh vẫn đạt được tấm HCB nội dung đồng đội. Đội súng ngắn hơi 10m nữ Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang có tổng thành tích 1713 điểm và đứng hạng nhì, đạt HCB. Vô địch là đội chủ nhà Ấn Độ (1726 điểm).

Tấm HCB của các xạ thủ nữ giành được ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi là huy chương quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của bắn súng Việt Nam. Từ sau SEA Games 33-2025, đây mới là giải quốc tế chính thức mà đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự.

Với nội dung nam, xạ thủ Phạm Quang Huy đã vào chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Nam xạ thủ hàng đầu của Việt Nam đạt 157,9 điểm tại chung kết cá nhân và đứng hạng 6. Ở kết quả đồng đội, các xạ thủ Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh đạt tổng điểm 1715, xếp vị trí thứ 4. Các đội Uzbekistan, Ấn Độ và Kazakhstan xếp lần lượt ở các vị trí có huy chương phía trên đội Việt Nam.

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 được tổ chức tới hết ngày 14-2. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 14 xạ thủ trọng điểm ở các nội dung dành cho súng ngắn, súng trường nam, nữ. Cách đây 1 năm, chúng ta từng tham dự giải này và giành được 3 HCV. Ngày 3-2, xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung tiếp theo.

MINH CHIẾN