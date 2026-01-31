Xạ thủ Phạm Quang Huy đăng ký thi đấu 5 nội dung ở giải vô địch châu Á 2026

Phạm Quang Huy là xạ thủ tham dự nhiều nội dung nhất tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20

Phạm Quang Huy sẽ thi đấu 5 nội dung tại giải châu Á ở Ấn Độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ góp mặt 14 xạ thủ, gồm nhiều gương mặt nòng cốt, tới Ấn Độ thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026.

Phạm Quang Huy là xạ thủ được góp mặt nhiều nội dung nhất tại giải năm nay. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đăng ký Quang Huy sẽ tranh tài 10 súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, 25m súng ngắn hơi nam, 50m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn đồng đội nam nữ.

Năm nay, Phạm Quang Huy được chuẩn bị cho mục tiêu giành kết quả cao nhất tại ASIAD 20. Vì vậy, xạ thủ này tiếp tục là gương mặt trọng điểm để bắn súng Việt Nam cử tham dự nhiều giải quốc tế trước khi đến Nhật Bản thi đấu ASIAD 20. Quang Huy từng giành HCV nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19. Đây vẫn đang là kết quả tốt nhất của bắn súng Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á từ trước đế nay.

Theo đăng ký, đội bắn súng Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu 14 xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam, Phan Công Minh, Trần Công Hiếu, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung.

Các xạ thủ có tên là những người thi đấu hiệu quả từng giành 8HCV cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Gương mặt có thành tích cá nhân tốt nhất là Trịnh Thu Vinh với 4 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Cá nhân Phạm Quang Huy giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 33-2025.

Năm ngoái, tuyển bắn súng Việt Nam từng giành 11 huy chương tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2025, trong đó có 3 tấm HCV. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã đạt HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ tại giải trên. Năm nay, họ tiếp tục tham dự giải để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch nội dung của mình.

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Xạ thủ được chuẩn bị cho nhiều giải đấu quốc tế trước khi bước vào tranh tài ASIAD 20 trong tháng 9 tại Nhật Bản.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, toàn đội lên đường sang Ấn Độ vào ngày 1-2. Giải đấu diễn ra từ ngày 2 tới 14-2. Các xạ thủ sẽ tranh tài và kịp về nước trước Tết Nguyên đán Bính Thìn.

MINH CHIẾN