Hơn 500 vận động viên tham gia giải việt dã mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026

Sáng 7-2, phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức khai mạc giải việt dã mở rộng mừng Xuân Bính Ngọ - mừng Đảng quang vinh năm 2026, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và các lực lượng trên địa bàn.

Việt dã 2.JPG
Giải đấu thu hút hơn 500 vận động viên tham gia

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

việt dã 1.JPG
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Giải đấu quy tụ hơn 500 vận động viên chuyên và không chuyên là người dân, người lao động, cán bộ, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường Bà Rịa và các xã, phường lân cận.

Việt dã 4.JPG
Giải đấu có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm: 3km nam, 3km nữ, 5km nam và 5km nữ, diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và an toàn.

việt dã 9.JPG
việt dã 7.JPG
Các vận động viên thi đấu ở nội dung 5km

Theo ban tổ chức, giải việt dã mở rộng phường Bà Rịa là sân chơi thể dục thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Việt dã 8.JPG
Xuất phát thi đấu ở nội dung 5 km

Kết thúc giải đấu, mỗi cự ly Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Việt dã 10.jpg
TRÚC GIANG

Từ khóa

việt dã mừng Đảng quang vinh mừng xuân Bính Ngọ 2026 Trần Văn Tuấn Trần Tuấn Lĩnh Ban Nội chính Thành ủy

