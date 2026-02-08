Phạm Quang Huy và Hà Minh Thành giành HCB giải châu Á cho bắn súng Việt Nam

Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành thêm một tấm HCB trong ngày tranh tài 8-2 tại Ấn Độ.

Xạ thủ Phạm Quang Huy của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DP

Chương trình thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 tiếp tục diễn ra ngày 8-2 theo giờ địa phương ở Ấn Độ.

Xạ thủ của Việt Nam đã bước vào tranh tài nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với sự tập trung nhất. Trong cuộc đấu, chúng ta có 3 xạ thủ tham dự gồm Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Phan Công Minh. Sau các lượt bắn cá nhân, Phan Công Minh đã đứng hạng 6 với thành tích 564 điểm trong khi Phạm Quang Huy đứng hạng 10 với kết quả 563 điểm còn Hà Minh Thành đứng hạng 12 với 560 điểm.

Tính tổng thành tích, đội bắn súng Việt Nam có 1687 điểm, giữ hạng nhì và nhận HCB. Vô địch nội dung đồng đội là đội chủ nhà Ấn Độ với tổng điểm là 1715. Vị trí hạng 3 thuộc về đội Kazakhstan với 1678 điểm.

Thành tích HCB của đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam là huy chương thứ 3 mà đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có tới thời điểm này tại Ấn Độ. Chúng ta đang có tổng thành tích 2 HCB, 1 HCĐ.

Ngày 9-2, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự nội dung quan trọng là 25m súng ngắn thể thao nữ. Nội dung này có sự góp mặt của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung. Theo đăng ký, 20 xạ thủ của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong châu lục đăng ký tham gia tranh tài 25m súng ngắn thể thao nữ. Trịnh Thu Vinh từng giành HCV cá nhân nội dung này tại SEA Games 33-2025 mới đây.

MINH CHIẾN