Olympic mùa Đông 2026: Kira Kimura thắng HCV đầu tiên cho Nhật Bản ở nội dung trượt tuyết big air

Kira Kimura đã giành HCV Olympic đầu tiên ở trong lịch sử môn trượt tuyết big air nam cho Nhật Bản tại Thế vận hội mùa Đông - Milano Cortina, với màn trình diễn xuất sắc ở trong lượt thi cuối cùng dưới áp lực lớn để vượt qua VĐV đồng hương Ryoma Kimata.

Kimura giành HCV

Kimura đạt tổng cộng 179,50 điểm để đứng đầu bục vinh quang tại Công viên tuyết Livigno sau khi ghi được đến 90,50 điểm ấn tượng trong lượt thi thứ 3 và cũng là lượt thi cuối cùng.

Nhà Vô địch thế giới Kimata đã kết thúc với 171,50 điểm, trong khi Nhà Đương kim vô địch Olympic - VĐV Su Yiming của Trung Quốc - giành lấy tấm HCĐ với mốc điểm số là 168,50!

Kimura (năm nay mới chỉ 21 tuổi), người xếp thứ 11 tại Giải Vô địch thế giới hồi năm ngoái, dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi ghi được 89,00 điểm cực kỳ ấn tượng trong lượt thi đầu tiên.

Nhưng anh đã thất bại trong lượt thi thứ 2, có nghĩa là anh phải tạo ra điều gì đó thật sự đặc biệt trong lượt thi thứ 3, và anh đã không làm mọi người ủng hộ anh cảm thấy thất vọng.

Điểm số cao nhất từ 2 lượt thi ở trong 3 vòng thi đấu được cộng lại để xác định tổng điểm của các VĐV tham dự nội dung trượt tuyết big air đơn nam - tại kỳ giải Milano Cortina 2026.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho môn trượt tuyết trong năm nay!”, Kimura nói, “Gia đình, HLV và tất cả mọi người xung quanh đã ủng hộ tôi rất nhiều, vì vậy tôi thực sự rất vui mừng khi đạt được kết quả này và chứng minh những người nghi ngờ đã sai”.

“Ở lượt thi thứ 2, tôi đã không thực sự ăn ý - và không thể tiếp đất đúng cách. Nhưng tôi đã khắc phục được điều đó và ở lượt thi thứ 3 đã hoàn thành tốt, vì vậy điều đó thật tuyệt!”.

Nhật Bản và Trung Quốc là những cường quốc thống trị ở nội dung thi đấu big air nam, nhưng mà Nhật Bản chưa từng giành được huy chương Olympic mùa Đông nào ở nội dung này kể từ khi big air được đưa ra mắt tại kỳ Olympic hồi năm 2018.

Còn Kimata cho biết, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc toàn lực trong lượt thi cuối cùng để vượt qua Kimura: “Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thử một động tác mà tôi chưa từng làm trước đây, vì vậy tôi đã thử, nhưng nó không thành công”.

“Thành thật mà nói, thật bực bội khi có một VĐV - cũng là người Nhật Bản xếp trên tôi, nhưng tôi không thể làm tốt hơn được nữa, và Kira đã thực sự thi đấu rất giỏi”, Kimata phải thừa nhận.

Big air là nội dung mạo hiểm nhất của môn trượt tuyết. Các VĐV thi đấu sẽ trượt từ một dốc cao khổng lồ, lấy đà bay vọt lên không trung để thực hiện các cú lộn nhào, xoay vòng cực khó (càng nhiều càng tốt) trước khi tiếp đất.

Đ.Hg.