Cử tạ Việt Nam bắt đầu hành trình tìm suất Olympic 2028

Đội tuyển cử tạ Việt Nam bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu dài hơi là tranh tấm vé chính thức tham dự Olympic 2028 tại Mỹ, và sự khởi đầu là từ năm nay.

Cử tạ Việt Nam sẽ tập trung cho giải vô địch thế giới 2026 bởi đây là cuộc đấu tính suất Olympic 2028. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc đua tranh suất Olympic sẽ từ năm 2026

“Chúng tôi đã nắm được lịch các giải vòng loại Olympic 2028 để chuẩn bị lực lượng tham dự. Trong đó, mỗi hạng cân chỉ được 10 lực sĩ (nam, nữ) được góp mặt tham dự. Đây là sự cạnh tranh rất quyết liệt và cử tạ Việt Nam thận trọng tìm cơ hội cho mình”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã chia sẻ.

Theo đại diện bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam), Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã công bố thời gian các giải được tính là vòng loại Olympic 2028 để tranh suất chính thức. Giải vô địch thế giới 2026 tổ chức tháng 10 năm nay tại Trung Quốc sẽ là giải đầu tiên dành cho tranh suất Olympic 2028. Tiếp đó, giải vòng loại thứ nhất tranh suất Olympic 2028 sẽ tổ chức vào tháng 12 năm nay. Với các lực sĩ tại châu Á, năm 2027 có 4 sự kiện được tính kết quả tranh suất Olympic 2028 gồm vòng loại thứ 2 (tháng 2-2027), vòng loại thứ 3 (tháng 6-2027), vòng loại thứ 4 (tháng 11-2027), giải vô địch châu Á 2027 và giải vô địch thế giới 2027.

Các hạng cân đưa vào thi đấu tại Olympic 2028 là 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam) với 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ).

Hiện tại, đội tuyển cử tạ Việt Nam và nhiều đội tuyển của châu Á sẽ phải đảm bảo 2 nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị chuyên môn lúc này là hướng tới ASIAD 20 và giải vô địch thế giới 2026. Hai giải đấu có thời điểm cận kề nhau. Do thế, sự tính toán chuyên môn được Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam xây dựng để có được con người phù hợp nhất thi đấu.

Sự trở lại của gương mặt Olympic Trịnh Văn Vinh

Trịnh Văn Vinh vẫn được chờ đợi có thể làm tốt chuyên môn tại hạng cân 65kg. Ảnh: MINH MINH

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh không giành được suất tham dự đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Sau khi cử tạ thế giới thay đổi nội dung thi đấu, Trịnh Văn Vinh đã tập trung vào thi đấu hạng 65kg. Đáng tiếc cho Văn Vinh khi không đạt được vị trí số 1 nội dung này tại giải cử tạ quốc gia 2025. Vì thế, Văn Vinh lỡ tấm vé tham dự SEA Games 33-2025.

Năm nay, Trịnh Văn Vinh vẫn nhận được sự tin tưởng chuyên môn và có suất trở lại đội tuyển cử tạ Việt Nam. Lực sĩ này đã trở lại tập luyện với tinh thần tốt nhất những ngày qua. Giới chuyên môn đánh giá Trịnh Văn Vinh vẫn là người giữ được tính chuyên nghiệp tập luyện và có bản lĩnh khi tranh tài. Dẫu vậy, Vinh luôn thiếu một chút may mắn trên các sân chơi lớn.

Hai năm trước, Trịnh Văn Vinh là đại diện duy nhất giành suất chính thức cho cử tạ Việt Nam thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Lúc đó, đô cử này tranh tài hạng 61kg nam nhưng không thành công do rơi tạ. Văn Vinh từng chia sẻ: “Tôi có được rất nhiều bài học cho mình sau mỗi lần thất bại. Từ những kinh nghiệm đó, tôi tập trung hứa với bản thân là không được để xảy ra những sai sót”.

Ngay đầu tháng 4, đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 và không loại trừ Trịnh Văn Vinh sẽ được trao suất tranh tài. Giải vô địch châu Á 2026 có ý nghĩa quan trọng để lực sĩ Việt Nam nắm bắt thêm đối thủ đồng thời hiểu được trình độ của mình ở đâu trong thời điểm hiện tại. Các hạng cân thi đấu giải vô địch châu Á 2026: 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

MINH CHIẾN