HLV Thạch Kim Tuấn tiếp tục đảm trách vai trò HLV trưởng tuyển cử tạ trẻ quốc gia 2026

HLV Thạch Kim Tuấn của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục giao trọng trách quan trọng đối với cựu lực sĩ Thạch Kim Tuấn.

Theo đó, HLV Thạch Kim Tuấn tiếp tục là HLV trưởng đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia tập luyện ở điểm tập trung tại TPHCM. Thành phần VĐV tập huấn tại đây gồm 15 lực sĩ. Trong đó, nhiều gương mặt trẻ của thể thao TPHCM được tập trung trong đội hình như Y Ram, A Diễm, Bùi Văn Sơn, A Đông Chính, Y Phụng, A Mạnh, A Nghĩa, Y Ngọc Thiết, Nguyễn Hạo Nam… VĐV trẻ đã trở lại tập luyện từ cuối tháng 1-2026.

Năm ngoái, HLV Thạch Kim Tuấn đã được giao trọng trách HLV trưởng đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia tại TPHCM. Giới chuyên môn đánh giá Kim Tuấn tạo dựng được tinh thần tập luyện tốt cho các lực sĩ trẻ đồng thời truyền đạt được những kinh nghiệm mình đã có tới nhiều VĐV triển vọng của cử tạ Việt Nam.

Năm ngoái, cử tạ trẻ Việt Nam đã tham dự đấu trường quan trọng nhất là Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Năm nay, nhiều lực sĩ đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới giành kết quả cao nhất để tranh suất tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal.

Đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia 2026 được tập trung các các điểm tập huấn ở Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM. Tại điểm tập luyện ở Bắc Ninh, HLV Đỗ Đình Du nhận trọng trách là HLV trưởng còn tại điểm tập huấn ở Hà Nội, HLV Lưu Văn Thắng là HLV trưởng. Tuyển thủ từng giành HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 là Nguyễn Thành Duy tiếp tục tập huấn đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia năm nay.

