Vietnam Pickleball Awards 2025 - giải thưởng tôn vinh những cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Pickleball Việt Nam vào tối ngày 5-2 tại TPHCM.

Giải thưởng Việt Nam Pickleball Awards 2025 chính thức ra mắt. Ảnh: Quỳnh Mai

Lịch sử Pickleball Việt Nam vừa ghi nhận một dấu mốc mới - Giải thưởng Vietnam Pickleball Awards 2025 chính thức được công bố, trở thành giải thưởng quy mô toàn quốc đầu tiên tôn vinh cộng đồng Pickleball, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa toàn diện bộ môn này.

Sự kiện được tổ chức bởi PWC Pickleball và Vinama JSC, quy tụ đông đảo đại diện Liên đoàn, CLB, VĐV tiêu biểu cùng giới truyền thông. Vietnam Pickleball Awards 2025 được xây dựng với định hướng trở thành giải thưởng thường niên, minh bạch và có chuyên môn cao, ghi nhận những đóng góp thực chất trong suốt một năm phát triển.

Điểm đặc biệt của giải thưởng là sự tôn vinh toàn diện, không chỉ giới hạn ở thành tích thi đấu. Các hạng mục mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái Pickleball, bao gồm: Vận động viên, Câu lạc bộ, Đơn vị tổ chức giải, Hoạt động phong trào và những cá nhân có tầm ảnh hưởng tích cực.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng Ban tổ chức (CEO/Founder PWC Pickleball), khẳng định giải thưởng ra đời từ mong muốn ghi nhận xứng đáng những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của cộng đồng. Ông kỳ vọng: “Đây không chỉ là một lễ trao giải, mà sẽ trở thành một cột mốc quan trọng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao phong trào phát triển bền vững, minh bạch và đại chúng.”

Với thông điệp “Một năm cống hiến - Một lần vinh danh”, Vietnam Pickleball Awards 2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra một dấu ấn truyền thông mạnh mẽ, góp phần định vị vững chắc vị thế của Pickleball trong dòng chảy thể thao hiện đại tại Việt Nam.

Đại diện Vinama JSC - đơn vị đồng tổ chức, nhấn mạnh vai trò của giải thưởng trong việc nâng tầm hình ảnh Pickleball Việt Nam. Vinama JSC đồng hành cùng Vietnam Pickleball Awards với niềm tin rằng Pickleball Việt Nam đã đến thời điểm cần có một giải thưởng vinh danh, được tổ chức bài bản và có định hướng dài hạn.

Vinama JSC tin rằng Vietnam Pickleball Awards 2025 sẽ tạo ra một dấu ấn truyền thông tích cực, lan tỏa giá trị thể thao và tinh thần cộng đồng đến đông đảo công chúng.

PWC Pickleball là hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho Pickleball, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, 600.000 thành viên cộng đồng và hơn 50 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng trên các nền tảng số.

PWC Pickleball hướng tới việc xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững và văn mình cho VĐV, HLV, người chơi và cộng đồng. Song song đó, PWC Pickleball cũng là cầu nối mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu trong và ngoài nước, góp phần đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm khu vực.

DŨNG PHƯƠNG