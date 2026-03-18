Khởi tranh Giải vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia 2026

Ngày 18-3 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú (TPHCM), giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia 2026 đã chính thức khai mạc, mang đến những màn tranh tài kịch tính, đẹp mắt và chất lượng chuyên môn nâng cao rõ nét.

Hơn 300 VĐV tranh tài tại giải. Ảnh: THANH TÙNG

Với sự góp mặt của 350 vận động viên đến từ 20 đoàn tham dự, giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia 2026 (diễn ra từ ngày 16 đến 24-3) không chỉ là một sự kiện thể thao cấp quốc gia mà còn là sân chơi lớn để tuyển chọn nhân tố chất lượng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu, sự kiện lớn trong năm.

Các VĐV thi đấu ở 2 hệ chuyên nghiệp và phong trào. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ban tổ chức, giải năm nay được chia thành 2 hệ thi đấu gồm: chuyên nghiệp và phong trào. Trong đó, hệ chuyên nghiệp có tổng cộng 11 nội dung thi đấu, tập trung vào các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội với chất lượng chuyên môn cao. Bên cạnh đó, hệ phong trào cũng góp phần tạo điều kiện cho các vận động viên không chuyên tham gia tranh tài với 3 nội dung thi đấu, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao rộng rãi trong cộng đồng.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tính toán kỹ - chiến thuật kỹ lưỡng của từng đội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và tạo nên bầu không khí thể thao sôi động suốt thời gian diễn ra giải.

Nhiều màn tranh tài hấp dẫn tại giải. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu là dịp để các đơn vị, địa phương giao lưu, đánh giá chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên đá cầu thành tích cao. Đồng thời, đây là cơ hội để các địa phương nhìn lại hệ thống, kế hoạch huấn luyện và có những điều chỉnh phù hợp để phát triển phong trào đá cầu ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN ANH - QUANG HÀO