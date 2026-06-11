Xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang giành HCB 10m súng ngắn hơi tại giải Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tập trung tìm tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong giải vô địch Đông Nam Á 2026 nhưng lại thiếu may mắn.

Các xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang, Thu Thủy có HCB nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đồng đội. Ảnh: MINH MINH

Bắn súng Việt Nam đã có Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thị Thu Thủy tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nữ ở ngày tranh tài 11-6 tại Đài Bắc Trung Hoa.

Đây là nội dung thế mạnh của xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang. Do vậy, tất cả cùng kỳ vọng sẽ đạt được tấm HCV trong lần thi đấu này.

Ở vòng loại cá nhân, Trịnh Thu Vinh đã thi đấu tự tin và đạt 587 điểm để giữ vị trí thứ 2 và giành 1 suất tham dự chung kết. Kết quả của Thu Vinh ở vòng loại đã được công nhận kỷ lục mới của Đông Nam Á. Cùng thi đấu, tuyển thủ Bùi Thị Thu Thủy có hạng 5 với 575 điểm và đạt suất vào chung kết. Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang không thể vào chung kết do chỉ đứng hạng 10 vòng loại với 568 điểm.

Tính điểm đồng đội, đội tuyển bắn súng Việt Nam có 1727 điểm nên giành tấm HCB. Ở chung kết cá nhân, sau các lượt bắn, Trịnh Thu Vinh đã có 176,1 điểm nên đứng hạng 5. Xạ thủ Bùi Thị Thu Thủy vượt lên giữ vững phong độ để có huy chương bạc với 237,3 điểm tại chung kết.

3 gương mặt đã giành được HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nhóm tuổi trẻ. Ảnh: MINH MINH

Trên trường bắn tại Đài Bắc Trung Hoa của ngày thi đấu, xạ thủ Việt Nam đã tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nữ dành cho nhóm tuổi trẻ. Bộ 3 tuyển thủ Lê Nguyễn Thanh Nhi, Trần Thị Xuân Hương, Nguyễn Hà Anh đạt tổng điểm 1673 để giữ vị trí số 1, giành HCV nội dung đồng đội. Tiếp đó ở kết quả cá nhân, gương mặt trẻ Lê Nguyễn Thanh Nhi giành HCV trong khi Trần Nguyễn Xuân Hương có HCB.

Tính đến ngày 11-6, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 9 tấm HCV qua các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ trong giải đấu.

Ngày 12-6 sẽ diễn ra những nội dung quan trọng cuối cùng của giải. Trong đó, xạ thủ Việt Nam sẽ góp mặt bài bắn 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

MINH CHIẾN