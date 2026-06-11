Đẩy mạnh chuyển đổi số cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngày 11-6 tại TPHCM, lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cùng các đơn vị liên quan diễn ra, mở ra bước đi quan trọng trong triển khai chuyển đổi số phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác. Ảnh: THANH TÙNG

Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10- 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 với 48 môn. Các nội dung thi đấu được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp. Quy mô ngày càng mở rộng của đại hội đặt ra yêu cầu cao về công tác điều hành, quản lý và truyền thông. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, đại hội không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, mà còn là cơ hội để TPHCM thể hiện năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn. “Ứng dụng công nghệ trong điều hành, truyền thông và phục vụ là yêu cầu tất yếu, góp phần rút ngắn quy trình, tăng độ chính xác và xây dựng hình ảnh một kỳ đại hội hiện đại, thân thiện”, ông Nam Nhân nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân (bìa trái) tặng hoa cảm ơn với các đơn vị đồng hành. Ảnh: THANH TÙNG

Trong khuôn khổ ký kết, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Thể thao Sài Gòn và ANDROS VIETNAM triển khai các nội dung trọng tâm như: phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm số hóa nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, quản lý, điều phối, truyền thông và kết nối thông tin phục vụ đại hội; huy động, quản lý và phát huy nguồn lực đồng hành, tài trợ theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và gắn với yêu cầu chuyên môn; tăng cường sự phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực chất.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hướng tới mô hình tổ chức số hóa toàn diện. “Chúng tôi từng bước thay thế phương thức truyền thống bằng nền tảng số, từ quản lý vận động viên, lịch thi đấu đến truyền thông và phục vụ người dân. Sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ giúp tăng nguồn lực để triển khai hiệu quả”, ông Đại Nghĩa nói.

Trang web thông tin Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với nhiều tính năng

Việc chuyển đổi số và số hoá Đại hội Thể thao toàn 2026 mang lại nhiều lợi ích cho: Ban tổ chức (hệ thống quản lý chung, đồng bộ thông tin trên nền tảng từ số lượng HLV, VĐV, lịch thi đấu, nhân sự đến việc điều phối và quản lý đa địa điểm thi đấu và môn thi đấu); huấn luyện viên (theo dõi lịch thi đấu, các thông báo điều chỉnh quan trọng, quản lý đội hình, phân tích kết quả); khán giả (tra cứu lịch thi và kết quả trên web/app, xem diễn biến livestream, mua vé trực tuyến).

NGUYỄN ANH