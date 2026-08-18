Nhà vô địch cầu lông thế giới Shi Yuqi thua sốc ngay vòng 1

Màn mở màn được mong chờ nhất của Giải vô địch cầu lông thế giới 2026 đã thật sự gây ra chấn động cho giới mộ điệu. Nhà thi đấu Indira Gandhi Arena có sức chứa hơn 14.000 chỗ ngồi vỡ òa khi Ayush Shetty của nước chủ nhà loại Shi Yuqi ngay vòng 1

Shetty giành chiến thắng chấn động (Ảnh: THX)

Không chỉ là hạt giống số 1 của giải cầu lông hấp dẫn đang diễn ra ở Ấn Độ, Yuqi còn là đương kim vô địch thế giới (anh đăng quang nội dung đơn nam ở Giải VĐTG hồi năm ngoái tại Paris - sau khi đã đánh bại Kunlavut Vitidsarn của Thái Lan 19-21, 21-10, và 21-18 trong trận đấu chung kết).

Sau khi giành chiến thắng ván mở màn với điểm số 21-14, tay vợt mới 21 tuổi quê ở Karkala để thua ván 2 với điểm số là 13-21, khi bản lĩnh của Yuqi đã lên tiếng. Tuy vậy, ở trong ván đấu quyết định, đám đông khán giả Ấn Độ được chứng kiến khoảnh khắc nghẹt thở khi Shetty cuối cùng thắng điểm 21-19.

Kết quả này sánh ngang với những trường hợp nổi bật như là: Loh Kean Yew đánh bại Viktor Axelsen năm 2021, hay Brice Leverdez đánh bại Lee Chong Wei năm 2017. Đây mới chỉ là lần đầu tiên ở trong lịch sử đơn nam có một tay vợt đương kim vô địch bị loại ngay trong vòng đầu tiên.

Trận cầu kéo dài 73 phút đi đến hồi kết nghẹt thở ở ván 3. Cả 2 liên tục chơi ăn miếng trả miếng đúng với phong cách đặc trưng: Shetty tung ra những cú đập cầu xé gió - nổ vang như là tiếng súng; trong khi đó, những pha dứt điểm sắc lẹm, chuẩn xác của Yuqi (Thạch Vũ Kỳ) lại như những mũi tên xỏ qua lỗ kim dọc 2 biên và găm thẳng vào vạch vôi.

Nhìn chung, khả năng phòng thủ của Shetty đã giúp đương kim á quân châu Á đứng vững một cách đáng kinh ngạc trước sức ép. Tay vợt cao kều người Ấn Độ này cũng thể hiện sự tinh tế với những cú bỏ nhỏ, gõ cầu đầy nhạy bén ngay tại lưới và khiến đám đông Ấn Độ liên tục phấn khích.

“Tôi đã hơi nôn nóng nhưng bạn không thể có được những điểm dễ dàng khi đối đầu với lại tay vợt số 1 thế giới”, Shetty thừa nhận khi để thua ván đấu thứ 2, bị gỡ hòa 1-1, “Đó là sai lầm của tôi và tôi đã cho anh ấy cơ hội để lật ngược tình thế”.

Ở ván cuối, Yuqi thậm chí đã đã cứu thành công nguy cơ thua 4 match-point liên tiếp thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn đúng 1 điểm trước khi Shetty tung ra “cú gõ cầu” quyết định, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc.

Sau trận, Shetty thốt lên: “Một cảm giác rất đặc biệt. Chiến thắng ngay trên sân nhà, trong lần đầu ra mắt giải vô địch thế giới và trước đối thủ số 1 thế giới. Chiến thắng này mang lại cho tôi sự tự tin lớn cho chặng đường tiếp theo và giờ là lúc tập trung cho vòng 2”.

Yuqi bất ngờ bị loại ngay vòng 1 (Ảnh: THX)

Về phần Yuqi, nhà đương kim vô địch đón nhận thất bại một cách nhẹ nhàng.

“Chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất có thể, dĩ nhiên là bảo vệ ngôi vô địch”, Yuqi nói, “Tôi nghĩ trình độ giữa các tay vợt hiện tại thực ra khá là cân bằng. Chúng tôi đều đã đụng độ nhau ở trên World Tour, có thắng qua lại, thế nên điều xảy ra hôm nay là hoàn toàn bình thường”.

Đ.Hg.