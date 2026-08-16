Ivan Kozhakin nói về vấn đề của các VĐV Nga tại Giải vô địch châu Âu

Nam VĐV bơi lội người Nga Ivan Kozhakin cho biết điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến thành tích của mọi người tại Giải vô địch bơi lội hồ dài châu Âu ở Paris, nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều đang nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất của mình...

Kozhakin (Ảnh: Match TV)

Kozhakin vừa giành vị trí thứ 8 chung cuộc ở nội dung bơi 50m ngửa nam với thành tích là 27 giây 01 giây trong vòng bơi chung kết. Thành tích của ann kém hơn rất nhiều so với mong chờ của giới mộ điệu bơi lội Nga. Một kình ngư Nga khác là Ilya Shymanovich cũng chỉ giành vị trí thứ 7 chung cuộc với thành tích 26.93.

Trong khi đó, người giành chiến thắng và đoạt tấm HCV ở cự ly thi đấu này là VĐV người Ý - Nicolo Martinenghi - có thành tích 26.57. Hai tấm HCB lần lượt thuộc về Koen de Groot (của Hà Lan): 26.62 và Simone Cerasuolo (Ý): 26.62 và do vậy, cự ly thi đấu này không có người giành HCĐ.

Trả lời với Match TV về thất bại bất ngờ, Kozhakin có chia sẻ: “Tôi nghĩ là bất kỳ ai trong số các VĐV vào đến chung kết tối nay thì đều có khả năng giành lấy huy chương. Tôi cũng không hiểu điều gì xảy ra. Thực sự là ngỡ ngàng với kết quả cuối cùng”.

“Đúng là tôi đã thực hiện thêm một nhịp quạt tay so với lại thường lệ. Vì vậy, cảm giác như nước cứ trôi tuột qua kẽ tay tôi vậy. Nhưng đây là vòng bơi chung kết, sự áp lực và cả những cảm xúc dâng trào là điều khó tránh khỏi. Tôi sẽ cố gắng nuốt trôi thất bại này và tập trung chuẩn bị thật tốt cho nội dung bơi tiếp sức”.

“Có thể thời tiết nóng bức đã đóng một vai trò khiến nhiều kình ngư Nga có kết quả kém ở Paris. Đáng quan ngại là lượng chất lỏng mà cơ thể bị mất đi trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy... Chúng tôi rất hiếm khi gặp phải tình trạng này. Nhất là khi các giải đấu thường kéo dài hơn một tuần”.

“Tôi chân thành hy vọng rằng các điều kiện thi đấu sẽ chú trọng hơn đến VĐV tại Olympic ở Los Angeles. Cụ thể là phòng chờ thi đấu sẽ có điều hòa, còn khu vực khởi động của các VĐV sẽ được làm mát. Tôi tin BTC sẽ quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi hơn”, Kozhakin phàn nàn về tình hình tại Paris.

“Nhưng ở Paris hiện tại, khu vực khởi động cho VĐV hoàn toàn thiếu sự thông thoáng. Còn khi ngồi ở trong phòng chờ, không khí lại oi nồng, ẩm thấp và cái nóng làm người ta phát điên. Điều đó thực sự gây bối rối, khó chịu. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ không như thế này tại Olympic. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi vẫn phải vượt qua vòng loại đã”.

“Vâng, dù sao thì tôi sẽ chuẩn bị để lập thành tích tốt nhất trong nội dung tiếp sức ngày mai. Tâm trạng tôi hiện hơi rối bời. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thảo luận mọi thứ với các HLV và tìm ra vấn đề. Dù sao đi nữa, với số vòng chạy ít hơn, tôi cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu đạt được tốc độ thi đấu của mình”.

Trước câu hỏi: “Liệu Đội tuyển bơi lội Nga có thất vọng về kết quả những ngày vừa qua hay là không?”, Kozhakin có nói: “Vâng, kỳ vọng của chúng ta chính là vấn đề của chúng ta. Mọi VĐV đều quyết tâm cải thiện thành tích của mình”.

“Chúng ta sẽ xây dựng dựa trên đó và hướng tới bục vinh quang. Nếu hôm nay tôi có thể cải thiện thành tích của mình, thì tôi đã giành chức vô địch châu Âu. Nhưng không phải mọi việc đều diễn ra như chúng ta mong muốn. Và chúng ta cần phải thực tế về điều đó”, Match TV dẫn lời Kozhakin nói.

Đ.Hg.