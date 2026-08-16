Hồng Gia Quyền tự hào với 45 năm truyền thừa tinh hoa võ học

Ngày 16-8 tại Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa), môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (15-08-1981 – 15-08-2026). Đây là dịp để các thế hệ môn sinh cùng ôn lại truyền thống, tri ân tiền nhân và hướng đến chặng đường phát triển mới.

Các võ sinh môn phái Hồng Gia Quyền đồng diễn trong lễ kỷ niệm. Ảnh: THANH TÙNG

Được chính thức đăng ký hoạt động ngày 15-8-1981 tại Phòng TDTT Quận 3, TPHCM (nay thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xuân Hòa), Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền (Hồng Gia Quyền) do Sáng tổ Nguyễn Mạnh Đức đặt những nền móng đầu tiên. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, môn phái đã không ngừng được các thế hệ võ sư bổ sung kỹ thuật, hoàn thiện phương pháp huấn luyện, từng bước khẳng định vị trí trong làng võ cổ truyền Việt Nam.

Điểm đặc trưng của Hồng Gia Quyền là phương pháp luyện nội công dựa trên nền tảng y lý phương Đông, chú trọng điều hòa khí huyết, cân bằng âm - dương, hài hòa giữa cương và nhu. Người tập không chỉ rèn luyện thể chất mà còn sử dụng “ý” để dẫn dắt động tác, qua đó nâng cao sức khỏe, cải thiện tuần hoàn và chất lượng cuộc sống.

Tri ân Chưởng môn Hoàng Vũ Nhân và Phó Chưởng môn Trần Trọng Tuân, môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền. Ảnh: THANH TÙNG

Sau 45 năm phát triển, Hồng Gia Quyền đã thu hút đông đảo người yêu võ thuật tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ trên cả nước, đồng thời mở rộng nhiều cơ sở ở nước ngoài. Bên cạnh việc đào tạo võ sinh, môn phái còn đóng góp nhiều vận động viên chất lượng cho thể thao TPHCM, tích cực thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Võ sư Hoàng Vũ Nhân, Chưởng môn phái Thiếu Lâm Nội công Hồng Gia Quyền nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để các võ sư, võ sinh và đồng môn ôn lại truyền thống, nâng cao tinh thần đoàn kết mà còn là cơ hội tri ân các bậc tiền nhân, các cơ quan, đơn vị và những người đã đồng hành cùng sự phát triển của môn phái”.

Các đại diện Sở VH-TT TPHCM chúc mừng lễ kỷ niệm thành lập môn phái. Ảnh: THANH TÙNG

Đánh giá về chặng đường phát triển của môn phái, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết: “45 năm phát triển là một hành trình rất đáng tự hào. Hồng Gia Quyền có lịch sử, kỹ pháp và bản sắc riêng, nhưng khi cùng đứng trong mái nhà võ học dân tộc đã góp phần gìn giữ giá trị văn hóa Việt Nam. Tôi mong các thành viên sẽ tiếp tục tiếp thu tinh hoa từ người đi trước, đoàn kết và lan tỏa bộ môn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Trong giai đoạn mới, Hồng Gia Quyền xác định định hướng phát triển dựa trên: gìn giữ di sản, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tiếp lửa cho thế hệ kế thừa. Đáng chú ý, môn phái đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị, mở rộng kết nối cộng đồng trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường các hoạt động thiện nguyện, nghiên cứu khoa học.

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NGUYỄN ANH