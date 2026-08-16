Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành ngôi á quân đơn nữ bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các trận chung kết đơn nam, đơn nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã xác định những nhà vô địch chung cuộc.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh của đội TPHCM. Ảnh: DP

Chiều ngày 16-8, 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ của môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã diễn ra tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Đây là 2 nội dung cuối cùng trong chương trình thi đấu của môn bóng bàn tại Đại hội lần này.

Chung kết đơn nữ là cuộc so tài giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) và Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân).

Tại ván thứ nhất, 2 tay vợt đã tập trung thể hiện các kỹ thuật tốt nhất của mình để giành điểm. Tại ván này, tay vợt Trần Mai Ngọc thắng 11-8. Sau đó, Diệu Khánh lấy lại tự tin để thắng 11-2 trong ván tiếp theo. Tuy nhiên, tay vợt của Thể thao TPHCM không thể nối tiếp các ván đấu tiếp theo với điểm số vượt lên tốt nhất. Từ đây, Trần Mai Ngọc đã lần lượt thắng Nguyễn Khoa Diệu Khánh với các ván đấu bằng tỷ số 11/9, 11/7, 11/9.

Khép lại chung kết đơn nữ, để thua 1-4, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh có tấm HCB. Với chiến thắng tại chung kết, Trần Mai Ngọc lần đầu tiên lên ngôi vô địch đơn nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Trận chung kết đơn nam môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là cuộc so tài giữa tay vợt chủ nhà Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) và Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân).

Trong ván đầu tiên, Đinh Anh Hoàng áp đảo bằng các quả giật tấn công và thắng 11/7. Từ đây, tay vợt của Công an Nhân dân tiếp tục có tâm lý tốt để giành thêm các chiến thắng 13/11, 11/5, 11/7 trong các ván tiếp theo. Chung cuộc, Đinh Anh Hoàng thắng 4-0 tại chung kết để giành HCV.

Như vậy, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã khép lại sau những ngày tranh tài tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Chung cuộc, đội TPHCM có 3 HCV (đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nữ), đội Công an Nhân dân có 3 HCV (đôi nam, đơn nam, đơn nữ), đội Hà Nội có 1 HCV (đồng đội nam). Kết quả của giải cũng được tính thành tích của giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026.

MINH CHIẾN