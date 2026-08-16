Kỳ thủ Việt Nam hoàn thành giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 với thêm 11 HCV cá nhân cờ chớp

Các gương mặt của cờ vua trẻ Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 với những ván đấu cuối cùng nội dung cờ chớp.

Kỳ thủ Đinh Nho Kiệt của cờ vua trẻ Việt Nam. Ảnh: CHESSVN

Ngày 16-8, theo giờ địa phương tại điểm tranh tài ở Singapore, các kỳ thủ Việt Nam hoàn thành chương trình thi đấu. Tại ngày cuối của giải, các kỳ thủ đã tham dự nội dung cờ chớp theo các bảng đấu dành cho nam và nữ.

Khép lại các ván đấu của cờ chớp, các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã giành được thêm 11 tấm HCV cá nhân trong từng bảng đấu.

Trong bảng U18 nam, 3 kỳ thủ của Việt Nam là Đinh Nho Kiệt, Bành Gia Huy và Trần Ngọc Minh Duy cạnh tranh thứ hạng để tìm tấm HCV chung cuộc. Ở bảng đấu này, sau 9 ván đấu, Đinh Nho Kiệt đã có 7 điểm để giành vị trí số 1. Bành Gia Huy đã có cùng 7 điểm nhưng thấp hơn ở chỉ số phụ nên nhận ngôi á quân.

Ở bảng U20 nữ, cờ vua trẻ Việt Nam tiếp tục chứng kiến phong độ tốt của kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung. Nữ kỳ thủ trẻ của Việt Nam đạt tổng 8 điểm sau 9 ván để giành vị trí số 1. Trong bảng này, kỳ thủ Nguyễn Linh Đan cũng có 8 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ do đó xếp hạng nhì và nhận HCB sau Nguyễn Hồng Nhung.

Ngoài 2 tấm HCV, kỳ thủ Việt Nam giành được thêm các tấm HCV trong kết quả của Đặng Quang Vũ (U6 nam), Nguyễn Trần Gia Vương (U8 nam), Nguyễn Tùng Quân (U14 nam), Lưu Minh Trang (U10 nữ), Phạm Như Ý (U12 nữ), Nguyễn Hồng Hà My (U14 nữ), Đặng Lê Xuân Hiền (U16 nữ), Nguyễn Hà Khánh Linh (U18 nữ).

Như vậy, đội cờ vua trẻ Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu và dẫn đầu tại các nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp tại giải đấu năm nay.

MINH CHIẾN