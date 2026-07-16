Nho Kiệt, Gia Huy, Gia Phúc và 80 kỳ thủ Việt Nam tham dự giải cờ vua vô địch trẻ châu Á 2026

Cờ vua Việt Nam cử đội hình mạnh nhất, trong đó có nhiều kiện tướng quốc tế tham gia giải vô địch trẻ châu Á 2026.

Cờ vua trẻ Việt Nam cử đội hình mạnh nhất thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải cờ vua vô địch trẻ châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Chương trình thi đấu từ ngày 16 tới 24-7.

Trong giải đấu năm nay, đội cờ vua trẻ Việt Nam cử lực lượng hùng hậu nhất tham dự với 80 kỳ thủ để tranh tài trong các bảng cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn nam, nữ. Trong số này, Ban huấn luyện đội cờ vua trẻ Việt Nam có nhiều kỳ thủ trình độ tốt như các kiện tướng quốc tế Đinh Nho Kiệt, Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Bình Vy.

Ngoài họ, đội cờ vua trẻ Việt Nam còn tin tưởng các gương mặt như Mai Hiếu Linh, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hà Khánh Linh, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Minh Chi, Trần Lê Vy, Trần Hoàng Bảo Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm, Nguyễn Mạnh Đức, Lê Phan Hoàng Quân, Hoàng Tấn Vinh… hiện thực được cơ hội tranh huy chương của mình.

Theo chương trình thi đấu, giải sẽ diễn ra các bảng dành cho nam, nữ U8, U10, 12, U14 và U18. Giải đấu thu hút kỳ thủ trẻ của 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham gia. Trong số này, đội cờ vua trẻ chủ nhà Trung Quốc đăng ký lực lượng đông đảo với 360 kỳ thủ.

Các kiện tướng quốc tế Đinh Nho Kiệt, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Đầu Khương Duy… và thành viên đội cờ vua trẻ Việt Nam đã tới Trung Quốc ngày 15-7 để sẵn sàng vào thi đấu. Ở giải năm nay, nội dung cờ nhanh diễn ra đầu tiên. Các kỳ thủ sẽ tranh tài cờ nhanh trong ngày 16-7 theo giờ địa phương. Tiếp đó tất cả bước vào thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván theo hệ Thụy Sỹ từ ngày 17-7 tới 24-7. Ngày cuối của giải cũng diễn ra nội dung cờ chớp (9 ván theo hệ Thụy Sỹ). Mục tiêu của cờ vua trẻ Việt Nam tại giải là giành được HCV.

MINH CHIẾN