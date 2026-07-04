Nhiều kỳ thủ cờ vua TPHCM thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Ninh và giới chuyên môn chờ đợi những kết quả hấp dẫn nhất.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của cờ vua trẻ TPHCM. Ảnh: VINH BÙI

Giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khai cuộc tại nhà thi đấu phường Bắc Giang (Bắc Ninh). Các bảng đấu nam, nữ của nội dung cờ nhanh đã diễn ra sớm nhất, bắt đầu từ ngày 3-7.

Tại giải năm nay, cờ vua TPHCM góp mặt nhiều kỳ thủ trẻ triển vọng để hướng tới giành các kết quả cao nhất trong thi đấu cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn. Đội hình cờ vua trẻ TPHCM có Nguyễn Quốc Hy, An Đình Minh, Phạm Trần Gia Phúc, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Nguyễn Linh Đan, Lưu Hà Bích Ngọc, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Lê Minh Bảo, Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Quang Minh, Tống Thái Hoàng Ân, Nguyễn Minh Chi… là các kỳ thủ được chú ý.

Ngoài họ, giải đấu còn có một số kỳ thủ trẻ được dự báo sẽ tranh chấp các kết quả tốt trên bàn đấu của mình như Đinh Nho Kiệt, Đặng Lê Xuân Hiền, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Nam Kiệt, Dương Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Gia Hân (Hà Nội), Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Vũ Anh Thư (Quảng Ninh), Bùi Ngọc Linh Chi, Đỗ An Hòa (Ninh Bình)…

Giải quy định các kỳ thủ thi đấu cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống sẽ có 60 phút thi đấu + 30 giây/nước (tính từ nước đi đầu tiên). Cờ nhanh quy định mỗi bên có 15 phút + 10 giây/nước (tính từ nước đi đầu tiên) còn cờ chớp quy định mỗi bên có 3 phút + 2 giây/nước (tính từ nước đi đầu tiên).

Năm nay, các kỳ thủ nam, nữ sẽ thi đấu theo nhóm tuổi quy định trong giải gồm U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15, U17 và U20. Giải cờ vua vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ bế mạc ngày 12-7.

MINH CHIẾN