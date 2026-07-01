Kỳ thủ Đầu Khương Duy vô địch giải cờ vua kiện tướng-đại kiện tướng quốc tế 2026

Đầu Khương Duy đã lên ngôi vô địch bảng Masters tại giải cờ vua Kiện tướng-Đại kiện tướng quốc tế 2026 diễn ra ở Quảng Ninh.

Kỳ thủ Đầu Khương Duy có ngôi vô địch nhưng lỡ cơ hội giành thêm chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Ảnh: B.VINH

Chặng thứ nhất của giải cờ vua Kiện tướng-Đại kiện tướng quốc tế 2026 đã khép lại ván cuối cùng đầy kịch tính trên bàn đấu diễn ra tại Quảng Ninh trong ngày quyết định 30-6.

Các kỳ thủ đã tranh tài 10 ván tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Tại ván 10, ván cuối, kỳ thủ trẻ của cờ vua Việt Nam đã vượt qua đối thủ Chernyavsky Alexander để đảm bảo có tổng 7,5 điểm chung cuộc, Trong 10 ván đã tranh tài, Đầu Khương Duy có 5 ván thắng và 5 ván hòa, không thua ván nào. Thành tích giúp Khương Duy lên ngôi vô địch tại giải.

Đáng tiếc, dù có ngôi vô địch nhưng kết quả của Khương Duy còn thiếu một chút để có thể đạt được thêm chuẩn Đại kiện tướng. Dù vậy, kỳ thủ vẫn còn cơ hội do sẽ tiếp tục thi đấu chặng 2 của giải để hướng tới có chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm) cho bản thân.

Cũng lỡ cơ hội giành được thêm chuẩn Đại kiện tướng quốc tế như Đầu Khương Duy là kỳ thủ Bành Gia Huy. Gia Huy đã kết thúc vị trí thứ nhì tại giải khi đạt tổng 7 điểm sau 10 ván. Kỳ thủ này cũng bất bại khi đạt 4 thắng, 6 hòa qua các ván đã tranh tài.

Trong giải, vị trí hạng 3 chung cuộc là đại kiện tướng Visakh N R (Ấn Độ) sau khi có 7 điểm qua 10 ván thi đấu.

Dù vậy, cờ vua Việt Nam đã đón tin vui khi kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung đạt được chuẩn kiện tướng quốc tế (WIM norm) trong thành tích thi đấu giải lần này. Hồng Nhung đã có 5,5 điểm sau 10 ván đấu để đứng thứ nhì trong các kỳ thủ nữ.

Tại nội dung cờ chớp của giải, sau 11 ván, vô địch là đại kiện tướng Priasmoro Novendra (Indonesia). Kỳ thủ Đinh Nho Kiệt là đại diện của chủ nhà Việt Nam có kết quả tốt nhất, giành vị trí hạng ba.

Giải năm nay có 140 kỳ thủ, trong đó có 9 đại kiện tướng quốc tế, 15 kiện tướng quốc tế, 15 kiện tướng FIDE, 9 dự bị kiện tướng quốc tế, tham gia. Ban tổ chức tiến hành tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn (10 ván) và cờ chớp (9 ván) trong giải. Sau chặng thứ nhất, chặng thứ 2 tổ chức từ ngày 2-7 tới 7-7 gồm các bảng đại kiện tướng và kiện tướng quốc tế, cùng bảng kiện tướng FIDE (FM).

Kết quả thi đấu của giải được cập nhật đến Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) để tính chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và cập nhật hệ số elo quốc tế vào tháng 8-2026.

MINH CHIẾN