Lương Phương Hạnh, Đầu Khương Duy trong thành phần tuyển cờ vua đấu giải châu Á 2026

Đầu Khương Duy có tên trong danh sách đội cờ vua Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Theo đăng ký, đội tuyển cờ vua Việt Nam lên danh sách góp mặt 5 kỳ thủ tại giải vô địch cá nhân châu Á 2026. Các gương mặt lần lượt là Lương Phương Hạnh, Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc và Đinh Nho Kiệt.

Trong số này, Lương Phương Hạnh đang là đại kiện tướng quốc tế. Các kỳ thủ còn lại là kiện tướng quốc tế. Ở giải lần này, các kỳ thủ thi đấu cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ 9 ván. Các đội tuyển sẽ làm thủ tục với Ban tổ chức vào ngày 28-5. Sau đó, ngày 29-5 chính thức bước vào tranh tài.

Đây là giải cờ thường niên được Liên đoàn cờ vua châu Á tổ chức. Năm nay, toàn giải có tổng thưởng là 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng). Kỳ thủ vô địch nam sẽ có thưởng 15.000 USD còn kỳ thủ vô địch nữ có thưởng 12.000 USD. Ban tổ chức giải sẽ trao thưởng tới các kỳ thủ xếp hạng 15 nội dung nam và tới hạng 12 nội dung nữ.

Đại kiện tướng Lương Phương Hạnh của cờ vua Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG HẠNH

Trong các kỳ thủ tham dự lần này, gương mặt Đầu Khương Duy và Lương Phương Hạnh được dự báo có thể đạt được những kết quả tốt. Lúc này, Khương Duy đang có 2 chuẩn đại kiện tướng sau khi vừa lên ngôi vô địch giải tại Thái Lan trong tháng 4. Chỉ cần có thêm một chuẩn đại kiện tướng nữa là kỳ thủ sẽ được phong cấp đại kiện tướng quốc tế. Còn kỳ thủ Lương Phương Hạnh được phong cấp đại kiện tướng quốc tế từ năm 2025 sau khi thi đấu thành công giải tại Pháp.

Ở danh sách các kỳ thủ tham dự, nội dung nam có 34 đại kiện tướng còn nội dung nữ có 12 đại kiện tướng. Toàn giải thu hút 103 kỳ thủ nữ và 146 kỳ thủ nam.

MINH CHIẾN