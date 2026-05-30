Kỳ thủ Lại Lý Huynh đấu giải trước nhiều cao thủ cờ tướng Trung Quốc

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã vào tranh tài giải cờ uy tín Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 và kỳ vọng có thể đảm bảo được kết quả tốt nhất.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (áo đen) tiếp tục có mặt thi đấu giải Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: VXF
Lại Lý Huynh đã bắt đầu thi đấu giải Xuân khâu Đại Diệp Bôi 2025 ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) từ ngày 29-5.

Lại Lý Huynh góp mặt tại bảng đỏ với các kỳ thủ Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác của chủ nhà Trung Quốc. Sau 4 ván đầu của ngày khai cuộc, kỳ thủ Vương Vũ Bác tạm dẫn đầu với 2 ván thắng còn Tào Nham Lỗi có 2 thắng 1 thua. Đáng chú ý, Lại Lý Huynh thua 3 trận trong các cuộc so tài của mình.

Ở trận đầu, Lại Lý Huynh đã thi đấu với kỳ thủ Tào Nham Lỗi của chủ nhà. Dù đã tập trung tìm cơ hội chiến thắng đối thủ nhưng Lý Huynh không thành công và chấp nhận thua cuộc. Trong trận tiếp theo, Lại Lý Huynh gặp Vương Vũ Bác và để thua đáng tiếc.

Trong lượt tái đấu, Lý Huynh đã gặp lại Tào Nham Lỗi nhưng vẫn không có được kết quả khả quan và thua trận. Ngày 30-5, Lại Lý Huynh sẽ có trận đấu tiếp theo.

Giải Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 tổ chức 2 bảng đỏ và đen. Bảng đỏ có Lại Lý Huynh, Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác tổ chức từ ngày 29-5 tới 31-5. Bảng đen thi đấu từ ngày 12-6 tới 14-6 với 3 kỳ thủ gồm Mạnh Thần, Mạnh Phồn Duệ và Triệu Phàn Vĩ.

Việc chưa có kết quả khả quan ngay trong những trận đầu tiên đang khiến cơ hội lọt sâu vào trận cuối cùng của Lại Lý Huynh là rất khó khăn.

