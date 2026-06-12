Cục TDTT Việt Nam đang xây dựng nội dung hoàn thiện Đề án phát triển Kinh tế thể thao

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết ngành thể thao đang xây dựng Đề án phát triển Kinh tế thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Giá trị Thể thao Việt Nam đang là bao nhiêu?

Ngày 12-6, Cục TDTT Việt Nam chính thức ký kết hợp tác phát triển kinh tế thể thao với đối tác Công ty cổ phần thương mại và Nội dung số Việt – Vietcontent. Việc hợp tác sẽ mở ra các chương trình làm việc tiếp theo nhằm phát triển hiệu quả hơn đối với lĩnh vực Kinh tế thể thao Việt Nam.

Trong trao đổi, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ: “Ngành thể thao đang xây dựng Đề án phát triển Kinh tế thể thao Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện Đề án vào tháng 10 để trình lãnh đạo Bộ VH-TT-DL xem xét. Đề án gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ có những bước đầu đưa ra bộ chỉ số thống kê về các số liệu đối với Kinh tế thể thao ở Việt Nam”.

Năm nay tại Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2026 do Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị đối tác tổ chức, báo cáo độc lập đưa ra con số ước chừng giá trị của Thể thao Việt Nam là 1,2 tỷ tới 2,5 tỷ USD. Trong đó, chúng ta ghi nhận đang có khoảng 30 tới 35 triệu người dân thường xuyên tập luyện thể thao trên cả nước. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam cũng xác định rất cụ thể rằng chỉ khi có được những con số thống kê cụ thể thì các kế hoạch sẽ được xây dựng phù hợp nhằm phát triển Kinh tế thể thao Việt Nam tốt nhất.

Cục TDTT Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhiều nhiệm vụ đối với Kinh tế thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

“Ngân sách Nhà nước cấp cho ngành thể thao hoạt động thường niên vẫn có hạn. Trong đó, nhu cầu tập luyện thi đấu phát triển thành tích cao của các đội tuyển quốc gia là rất lớn. Ngoài ra, việc phát triển thể thao cho mọi người là cần thiết và chúng tôi sẽ tính toán để tìm thêm sự đồng hành từ các tổ chức xã hội, có nguồn lực tái đầu tư cho hoạt động thể thao”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nói thêm.

Sẽ cải thiện chính sách phù hợp

Chính sách, cơ chế đang được mở rộng hơn để nhiều nhà tổ chức giải đấu, nhà đầu tư tìm được nguồn xã hội hóa tốt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đánh giá, các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao tại Việt Nam đã và đang nỗ lực hướng tới phát triển môn thể thao của mình, thúc đẩy xã hội hóa để làm tốt Kinh tế thể thao ngay trong nội tại. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất là cơ chế, chính sách và kế hoạch phải thực hiện.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đưa phân tích rằng Kinh tế thể thao Việt Nam không còn là khái niệm mới nhưng để thúc đẩy phát triển như thế nào cần lộ trình hiệu quả.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng: “Hiện tại là thời điểm để thúc đẩy phát triển Kinh tế thể thao Việt Nam, phát triển từng môn thể thao có được sự đầu tư tốt nhất. Chúng tôi tiến hành từng bước theo khuôn khổ pháp lý và Cục TDTT Việt Nam cần những nhà hoạch định chính sách đồng hành. Thể chế đổi mới, cởi mở hơn mở ra chính sách giúp những nhà đầu tư cho thể thao thêm tự tin phát triển lĩnh vực này. Chính sách kích thích doanh nghiệp đầu tư cho thể thao được thông thoáng hơn là điều đang được kỳ vọng”.

Thực tiễn cho thấy, xã hội Việt Nam đã chứng kiến một số VĐV có trình độ và có tên tuổi đã và đang phát triển hình ảnh, trở thành sức hút trước công chúng. Đổi ngược lại, VĐV tìm được các hợp đồng tài trợ, nguồn lực xã hội tốt cũng để tạo ra thu nhập tốt. Môn thể thao của họ có lợi khi xã hội quan tâm hơn.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam khẳng định, ngành luôn mở rộng hợp tác với các đối tác trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Trên hết, các sự hợp tác cùng nỗ lực tạo ra giá trị cho Kinh tế thể thao Việt Nam.

Theo đánh giá của báo cáo độc lập tại Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam năm 2026, tới năm 2035, giá trị Kinh tế thể thao Việt Nam có thể đạt được từ 12 tới 15 tỷ USD nếu làm tốt các mục tiêu đề ra. Dự kiến, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam năm vào năm tới.

MINH CHIẾN