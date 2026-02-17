Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt: Thể thao Việt Nam hướng đến trọng tâm, trọng điểm đầu tư phát triển

Thể thao Việt Nam đã có nhiều kết quả được ghi nhận trong năm 2025 và tiếp tục chuẩn bị mục tiêu tiếp theo từ năm 2026. Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã dành riêng cho SGGP cuộc trao đổi ngay đầu năm mới Bính Thìn.

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chia sẻ những sự chuẩn bị quan trọng của ngành thể thao cho năm 2026 cùng SGGP. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Phóng viên: - Năm 2025 đi qua với nhiều sự kiện của thể thao Việt Nam, xin ông đánh giá chung về những kết quả đạt được.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt: - Năm 2025 có thể xem là một năm nhiều dấu ấn của thể thao Việt Nam, cả ở phương diện thành tích thi đấu lẫn công tác quản lý, điều hành. Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, toàn ngành nỗ lực duy trì ổn định hệ thống thi đấu quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực, và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn tại một số môn trọng điểm.

Nhiều đội tuyển trẻ có sự trưởng thành rõ rệt, cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác đào tạo kế cận và tạo nền tảng quan trọng cho chu kỳ phát triển mới. Việc tuyển chọn, đào tạo VĐV trọng điểm triển khai bài bản hơn; việc ứng dụng khoa học công nghệ, y sinh học thể thao trong huấn luyện từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phóng viên: - Một trong những điểm quan trọng của ngành thể thao là hoàn thiện và ban hành được nhiều văn bản, thông tư có giá trị ở năm qua. Ông đánh giá như thế điều này?

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt: - Đúng vậy, năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực và mang tính nền tảng của ngành TDTT, đặc biệt trong công tác hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại cho sự phát triển bền vững.

Trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, Cục TDTT Việt Nam chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện và trình các cấp thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, đề án quan trọng. Qua đó, ngành từng bước hình thành hệ thống chính sách, pháp luật và chiến lược phát triển ngành tương đối đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Điểm nhấn quan trọng là việc tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. Đây là bước đột phá lớn trong hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV, tạo động lực và sự yên tâm cống hiến lâu dài.

Bóng đá có tầm quan trọng trong sự phát triển chung của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài ra, ngành đã trình phê duyệt các đề án lớn như Đề án phát triển bóng đá Việt Nam và Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT. Những đề án này không chỉ xác định rõ mục tiêu, lộ trình phát triển mà còn tạo cơ sở cho việc đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả điều hành.

Phóng viên: - Đặc biệt, xin ông đánh giá sự thay đổi rất quan trọng về chế độ, chính sách cho người làm thể thao khi Nghị định 349 đã chính thức thực thi?

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt: - Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ có là một bước đột phá về thể chế đối với đội ngũ HLV, VĐV và người trực tiếp làm nên thành tích của thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên, các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho lực lượng này được quy định tương đối toàn diện, đồng bộ và theo hướng tiếp cận dài hạn.

Trước hết, Nghị định thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển thể thao. Các quy định về chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, dinh dưỡng, chăm sóc y tế, điều kiện tập luyện và thi đấu được hoàn thiện theo hướng tiệm cận hơn với yêu cầu của thể thao thành tích cao hiện đại. Điều này giúp HLV, VĐV yên tâm cống hiến, tập trung tối đa cho chuyên môn.

Điểm mới căn bản không chỉ nằm ở việc điều chỉnh các định mức, mà còn ở sự chuyển biến tư duy chính sách. Lần đầu tiên, cơ chế được thiết kế theo hướng bao phủ toàn bộ “vòng đời” của người làm thể thao: từ khi được tuyển chọn, trong giai đoạn đỉnh cao thi đấu tới khi giải nghệ và chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là yếu tố rất quan trọng tạo sự ổn định và bền vững cho nguồn nhân lực thể thao thành tích cao.

Nghị định cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi quan tâm đầy đủ hơn tới các lực lượng đặc thù, đội ngũ y bác sỹ, VĐV thể thao người khuyết tật, VĐV nữ… Đây là nền tảng quan trọng để thể thao Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn trong tương lai - nơi phía sau mỗi tấm huy chương không chỉ là vinh quang, mà còn là một tương lai được bảo đảm trân trọng và được tiếp sức bằng những chính sách thiết thực của Nhà nước.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt: "SEA Games luôn là bước đệm quan trọng, nhưng mục tiêu của thể thao Việt Nam sẽ không dừng ở khu vực. Ngay sau SEA Games 33, chúng tôi đã rà soát lực lượng, đánh giá chuyên môn từng môn trọng điểm để xây dựng lộ trình chuẩn bị ASIAD 20 và các Đại hội thể thao quốc tế khác. Trọng tâm sẽ là đầu tư có chọn lọc, tập trung vào nhóm môn Olympic, môn có khả năng cạnh tranh huy chương châu lục. Đồng thời, tăng cường tập huấn nước ngoài, hợp tác chuyên gia quốc tế và ứng dụng khoa học thể thao trong công tác huấn luyện. Song song với đó là ứng dụng khoa học thể thao, y học thể thao và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả huấn luyện".

Phóng viên: - Thể thao vẫn phải được đánh giá về thành tích. Từ SEA Games 33, chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho ASIAD 20 và một số Đại hội thể thao quốc tế khác, thưa ông?

VĐV tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới giành thành tích tốt nhất tại đấu trường ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt: - ASIAD là đấu trường có tính cạnh tranh rất cao, nơi quy tụ nhiều cường quốc thể thao hàng đầu châu lục với VĐV có đẳng cấp thế giới. Do vậy, quan điểm của chúng tôi là xác định mục tiêu trên cơ sở thực lực, bảo đảm tính khả thi nhưng thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên.

Trọng tâm đầu tư sẽ tiếp tục là các môn trong hệ thống Olympic và những môn có khả năng tạo đột phá thành tích. Ngành thể thao phấn đấu giành huy chương ở các môn trọng điểm đã được xác định, đồng thời mở rộng số lượng nội dung có tuyển thủ vào chung kết, bán kết, qua đó nâng cao chất lượng thành tích một cách thực chất.

Ngoài chỉ tiêu huy chương, chúng tôi cũng đặt mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn tiệm cận chuẩn châu lục, cải thiện thứ hạng tổng thể và xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh lâu dài. Thành tích tại ASIAD 20 sẽ không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ đại hội, mà còn là thước đo cho hiệu quả đầu tư chiến lược và sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phóng viên: - Năm 2026 cũng là năm tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục giải bài toán đầu tư vào hạ tầng cơ sở tập luyện thể thao và đầu tư nhóm môn thành tích cao trọng điểm như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt: - Năm nay và các năm tiếp theo, Ngành TDTT sẽ tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thể thao theo hướng đồng bộ giữa hạ tầng, con người và cơ chế chính sách. Đối với cơ sở vật chất, ngành ưu tiên nâng cấp các Trung tâm huấn luyện, đào tạo thể thao quốc gia, cải thiện điều kiện tập luyện đạt chuẩn quốc tế, đồng thời khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công - tư trong đầu tư cơ sở thể thao.

Về chuyên môn, ngành sẽ tập trung nguồn lực cho nhóm môn trọng điểm có khả năng cạnh tranh châu lục và Olympic, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải. Ngoài ra, thể thao Việt Nam tiếp tục phát triển thể thao học đường và phong trào quần chúng để tạo nền tảng rộng cho thể thao thành tích cao.

Chúng tôi tin rằng, với định hướng rõ ràng, cơ chế phù hợp và sự đồng hành của toàn xã hội, thể thao Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông cuộc trao đổi và chúc thể thao Việt Nam đạt được các kết quả cao trong năm 2026.

MINH CHIẾN (thực hiện)