Xạ thủ Hà Minh Thành: Quyết tâm giành huy chương tại ASIAD 20

Hà Minh Thành đã về nước sau khi thi đấu tại Ấn Độ và chỉ nghỉ Tết ngắn ngày sau đó tiếp tục tập trung chuyên môn hướng tới kỳ ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản.

Xạ thủ Hà Minh Thành và đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa thi đấu giải châu Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước ngày 15-2, sau khi hoàn thành thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026. Tại giải đấu, Hà Minh Thành cùng đồng đội Phan Công Minh, Phạm Quang Huy giành tấm HCB cuối cùng cho đội tuyển tại nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam. Tại giải, riêng Hà Minh Thành đã có 3 huy chương (2 HCB đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn, đồng đội 25m súng ngắn ổ quay, 1 HCĐ đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh).

Nam xạ thủ cho biết từ giải đấu tại Ấn Độ, bản thân tiếp tục rút thêm những kinh nghiệm cho mình. Theo sự chuẩn bị, Hà Minh Thành và đồng đội sẽ nghỉ Tết ngắn ngày sau đó trở lại tập luyện để chuẩn bị ASIAD 20 năm nay. Năm 2026 sẽ kỷ niệm cột mốc 20 năm mà xạ thủ này được khoác áo đội tuyển bắn súng Việt Nam. Do thế, Hà Minh Thành rất muốn một kết quả huy chương tương xứng giúp bản thân ghi dấu trong sự nghiệp.

“Tôi xin cảm ơn những lá phiếu chuyên môn đã bầu chọn cho tôi để chiến thắng tại hạng mục VĐV nam xuất sắc trong giải thưởng này. Tôi đã tập trung để chuẩn bị chuyên môn và nỗ lực thi đấu trong những năm qua. Năm 2025 với tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là tiếp tục giành HCV, phá kỷ lục SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Kết quả này càng là động lực để tôi tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo”, xạ thủ Hà Minh Thành bày tỏ khi nhận danh hiệu VĐV nam xuất sắc tại Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025.

Nở nụ cười nhẹ nhàng khi chia sẻ về hành trình chuyên môn và những kỷ niệm trong sự nghiệp, Hà Minh Thành cho rằng không riêng mình mà bất cứ VĐV bắn súng nào của Việt Nam đều luôn muốn đạt kết quả cao nhất, có tên trong các cuộc bầu chọn. Bởi lẽ, những kết quả thi đấu của họ cũng là một phần giúp bắn súng Việt Nam sẽ được biết tới nhiều hơn.

Bước vào tuổi 41, xạ thủ Hà Minh Thành hiện là VĐV kỳ cựu nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Đến bây giờ, Hà Minh Thành là xạ thủ bắn súng thứ 2 (sau đàn anh Hoàng Xuân Vinh) vinh dự giành chiến thắng hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất Giải thưởng Cúp chiến thắng. Bản thân Hà Minh Thành ngỡ ngàng khi biết mình giành được giải thưởng năm nay. Xạ thủ nói thêm: “Khi tôi được giấy mời để tham dự đêm công bố giải thưởng, tôi chỉ hiểu rằng mình được góp mặt trong danh sách 3 người rút gọn cuối cùng tại hạng mục đã là vinh dự rồi. Thật xúc động khi tôi được vị trí số 1”.

Bắt đầu tập luyện chuyên môn cơ bản từ đội bắn súng Trung tâm Huấn luyện TDTT Quân đội, Hà Minh Thành sớm cho thấy khả năng nhanh nhạy đối với súng ngắn. Vì thế, nam tuyển thủ đã được các HLV tập luyện trọng tâm vào nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Trải qua năm tháng tập luyện, Hà Minh Thành đã giành nhiều kết quả huy chương quốc tế cho bắn súng Việt Nam trong nội dung trên. Tuy nhiên, nam tuyển thủ khẳng định bản thân không bao giờ được hài lòng với thành tích đã có mà luôn hướng đến những thách thức mới, đấu trường mới. Năm 2026 là cột mốc tròn 20 năm mà Hà Minh Thành được khoác áo đội tuyển bắn súng Việt Nam. Xạ thủ chia sẻ, thời điểm 2006 là lần đầu tập trung lên đội tuyển quốc gia.

Trong những giai đoạn đầu bỡ ngỡ, Hà Minh Thành vẫn giữ vững tâm lý để tập trung rèn luyện rồi trở thành một trong những xạ thủ nam hàng đầu tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Còn nhớ trên trường bắn của SEA Games 33-2025, sau khi kết thúc chung kết bài bắn cá nhân 25m súng ngắn bắn nhanh và giành HCV, phá kỷ lục Đại hội (đạt 40 điểm tại chung kết), Hà Minh Thành bày tỏ: “Đây là kết quả rất vui với tôi vì một lần nữa tôi hoàn thành mục tiêu đề ra là giành HCV cho bắn súng Việt Nam. Trong mọi giải đấu, mọi sự cạnh tranh rất quyết liệt. Vì vậy, tôi luôn giữ sự tập trung cho mình”.

Hà Minh Thành có năm thi đấu ấn tượng 2025. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Nhìn lại năm 2025, Hà Minh Thành đã có HCV tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á; HCB và HCĐ giải vô địch châu Á; HCV SEA Games 33-2025. Sự ghi nhận chuyên môn để xạ thủ này được trao danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất là xứng đáng.

Mục tiêu chinh phục ASIAD 20 được Hà Minh Thành xây dựng cho mình từ năm 2025. tại Nhật Bản. Trong quá khứ, nam tuyển thủ từng giành HCB tại ASIAD năm 2010 và HCĐ tại ASIAD năm 2014. Khát vọng đổi màu huy chương của Hà Minh Thành trong nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh chưa bao giờ hết. "Trên đấu trường châu Á, mọi xạ thủ đều có cơ hội giành kết quả huy chương. Rất nhiều xạ thủ giỏi thi đấu nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng", Minh Thành từng bày tỏ.

Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023, Hà Minh Thành không có kết quả tốt nhất. Bản thân xạ thủ kỳ vọng trường bắn tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay sẽ là nơi mang lại may mắn cho mình.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam kết thúc giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 với 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

MINH CHIẾN