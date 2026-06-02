Đại kiện tướng Lê Quang Liêm khoác áo đội Team Flash dự Cúp Esports thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã chọn xong đội sẽ khoác áo để tranh tài tại Cúp Esports thế giới 2026 - Esports World Cup (EWC) 2026.

Lê Quang Liêm đã giành quyền tham dự môn cờ vua tại Esports World Cup (EWC) 2026. Theo thông báo mới nhất, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam sẽ khoác áo đội Team Flash.

Theo chương trình thi đấu mới nhất, Esports World Cup (EWC) 2026 sẽ được tổ chức tại Pháp từ ngày 6-7 tới 23-8. Năm nay, Ban tổ chức đưa vào tranh tài 24 môn thể thao điện tử chính thức tại giải, trong đó có cờ vua.

Lê Quang Liêm giành được suất chính thức tham dự Cúp Esports thế giới 2026 sau khi hoàn thành giải vòng loại DreamHack Atlanta 2026 tổ chức tại Mỹ vừa qua. Tại bảng xếp hạng thế giới do FIDE vừa công bố ngày 1-6, Lê Quang Liêm đang đứng hạng 20 thế giới. Kỳ thủ của Việt Nam có hệ số elo là 2731.

Vừa qua, Lê Quang Liêm đã thông báo sẽ không góp mặt ở đội hình cờ vua Việt Nam tham dự giải đồng đội thế giới Olympiad 2026. Đồng thời, nam kỳ thủ người TPHCM cũng đã kết thúc công việc cùng đội cờ của Đại học Webster (Mỹ).

Cũng liên quan tới thể thao điện tử, mới đây đại kiện tướng Lê Tuấn Minh của cờ vua Việt Nam đã được suất tham dự giải Esports Nations Cup 2026 tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 11.

Mỗi quốc gia có 2 suất tham dự môn cờ của Esports Nations Cup 2026. Trong đó, 1 suất được trao từ xếp hạng và 1 suất có từ tham dự giải vòng loại. Cờ vua Việt Nam vẫn còn cơ hội nhận thêm suất nếu thi đấu thành công tại giải vòng loại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức từ ngày 6-6 tới đây.

MINH CHIẾN