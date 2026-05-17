Lê Quang Liêm giữ kết quả thuận lợi tại giải tranh suất tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm giải cờ vua tại Atlanta (Mỹ) nhằm tìm cơ hội có suất góp mặt Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 (Esports World Cup 2026).

Lê Quang Liêm bắt đầu tham dự các giải đấu Esports dành cho cờ vua trong thời điểm hiện tại. Ảnh: FIDE

Giải DreamHack Atlanta 2026 tổ chức tại Mỹ diễn ra từ ngày 15 tới 17-5, theo giờ địa phương. Giải đấu thu hút 36 kỳ thủ, được Ban tổ chức bốc thăm vào 2 bảng đấu (18 kỳ thủ/bảng).

Trong ngày đầu tranh tài, Lê Quang Liêm thi đấu ở Bảng A. Kỳ thủ của Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi giành 2 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 tại các vòng đầu.

Tiếp đó tại nhánh của mình, Lê Quang Liêm vượt qua đại kiện tướng người Pháp Jules Moussard với tỷ số 1,5-0,5. Với chiến thắng này, Lê Quang Liêm lọt vào nhóm 8 kỳ thủ có kết quả xuất sắc nhất.

8 kỳ thủ được phân vào nhánh tứ kết theo các cặp lần lượt là Lê Quang Liêm - Oleksandr Bortnyk, Andrey Esipenko - Alexey Sarana, Aravindh Chithambaram - Jules Moussard, David Anton - Christopher Yoo.

Giải đấu diễn ra với thể thức thi đấu cờ vua trên máy tính. Mỗi cặp được thi đấu 2 ván cờ nhanh. Nếu hòa, kỳ thủ sẽ thi đấu ngay ván Armageddon để phân định chiến thắng chung cuộc.

Giải DreamHack Atlanta 2026 sẽ trao 4 vé cho 4 kỳ thủ xuất sắc nhất được tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 (Esports World Cup 2026). Chương trình thi đấu của giải này sẽ tổ chức ở Saudi Arabia từ ngày 6-7 tới 23-8. Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 – EWC 2026 tổ chức 24 môn thể thao điện tử và cờ vua là 1 trong các môn diễn ra nội dung thi đấu chính thức.

Trước đó, dự kiến, Lê Quang Liêm sẽ góp mặt tại ASEAN Esports Chess Cup 2026 dành cho các kỳ thủ tại Đông Nam Á được diễn ra ở Thái Lan vào ngày 13-6. Siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen (Đan Mạch) là khách mời giải đấu này.

MINH CHIẾN

