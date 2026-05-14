Việt Nam tổ chức giải triathlon Cúp châu Á 2026

Việt Nam tiếp tục là nơi tranh tài giải ba môn thể thao phối hợp (triathlon) Cúp châu Á 2026 được tổ chức ở Tam Chúc (Ninh Bình).

VĐV có cơ hội thi đấu giải câu lạc bộ quốc gia 2026 và Cúp châu Á 2026 tại Ninh Bình. Ảnh: TRIATHLONVN

Năm nay, chương trình thi đấu sẽ cùng diễn ra các nội dung đối với vô địch câu lạc bộ triathlon quốc gia 2026 và triathlon Cúp châu Á 2026.

VĐV trong nước sẽ được tranh tài để tính thành tích đối với kết quả vô địch câu lạc bộ quốc gia trong khi VĐV quốc tế thi đấu Cúp châu Á trên cùng cung đường tranh tài.

Giải đấu diễn ra các nội dung dành cho triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ), duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ) và aquathlon (bơi, chạy bộ). Liên đoàn triathlon Việt Nam cho biết, đối với chương trình thi đấu Cúp châu Á 2026, giải ghi nhận 130 VĐV từ 31 đội đăng ký tham dự. Chương trình thi đấu được tổ chức từ ngày 14-5 tới 18-5.

Theo điều lệ, giải vô địch các câu lạc bộ triathlon quốc gia 2026 sẽ diễn ra hệ vô địch (VĐV từ đủ 18 tuổi trở lên) gồm 9 nội dung: triathlon sprint cá nhân nam, nữ; duathlon sprint cá nhân nam, nữ; aquathlon sprint cá nhân nam, nữ; triathlon tiếp sức hỗn hợp; duathlon tiếp sức hỗn hợp; aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Thi đấu nhóm tuổi trẻ (VĐV dưới 18 tuổi) có 4 nội dung: duathlon sprint cá nhân nam, nữ; aquathlon sprint cá nhân nam, nữ.

Giải triathlon Cúp châu Á 2026 tổ chức 6 nội dung đối với VĐV quốc tế và trong nước và trẻ gồm duathlon sprint nam, nữ, aquathlon nam, nữ, triathlon sprint nam, nữ. Đáng chú ý, giải còn tổ chức nội dung aquathlon sprint nam, nữ; triathlon cự ly olympic distance nam, nữ dành cho VĐV phong trào.

Theo đăng ký, các gương mặt tốt nhất của ba môn thể thao phối hợp Việt Nam đều tham dự giải đấu tại Ninh Bình năm nay.

MINH CHIẾN