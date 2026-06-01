Khóa đào tạo HLV Pickleball Châu Á trở lại Việt Nam

Sau hai khóa đào tạo gặt hái thành công vang dội, chương trình Đào tạo huấn luyện viên Pickleball Châu Á APBA Level 1 sẽ chính thức quay trở lại Việt Nam từ ngày 22 đến 24-07-2026 tại thành phố biển Nha Trang. Sự kiện không chỉ đáp ứng cơn khát nguồn nhân lực giảng dạy bài bản mà còn mở ra bước ngoặt chuyên nghiệp hóa phong trào thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ này.

Dương Cao – Huấn luyện viên Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Pickleball Châu Á (APBA) công nhận chính thức và ủy quyền đào tạo, trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong bối cảnh Pickleball đang chuyển mình mạnh mẽ từ một trào lưu giải trí thành bộ môn thể thao có chiều sâu, nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhân sự giảng dạy đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhìn lại hành trình vừa qua, hai khóa đào tạo đầu tiên của Hiệp hội Pickleball Châu Á (APBA) tại Việt Nam đã minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đó khi hoàn thành sứ mệnh huấn luyện và cấp chứng chỉ quốc tế cho hơn 50 chuyên gia đạt chuẩn Châu Á.



Hiện nay, phần lớn các học viên tốt nghiệp đều đã và đang trực tiếp đứng lớp, tham gia công tác giảng dạy chuyên sâu, đồng thời là hạt nhân nòng cốt xây dựng phong trào và phát triển cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Thành công của họ là câu trả lời rõ ràng nhất cho thấy chất lượng đào tạo vượt trội và giá trị thực tiễn mang tính bền vững mà APBA mang lại cho nền thể thao nước nhà.

Giáo trình nâng cấp – Tư duy chiến thuật thế hệ mới

Trở lại trong lần tổ chức thứ ba này, APBA cam kết mang tới một chương trình đào tạo tối ưu và toàn diện hơn. Toàn bộ nội dung giáo trình đều được tinh chỉnh, nâng cao và cập nhật liên tục theo các xu hướng phát triển mới nhất của Hiệp hội toàn cầu. Chương trình không dừng lại ở việc truyền đạt kỹ năng thuần túy, mà hướng đến việc thiết lập tư duy dài hạn của một người thầy thực thụ.

Trong suốt ba ngày học tập chuyên sâu, các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức toàn diện từ gốc đến ngọn: bắt đầu từ việc làm chủ kỹ thuật căn bản, nâng cao kỹ năng thực chiến, cho đến phương pháp khoa học để tự xây dựng giáo án và kỹ năng điều phối, đứng lớp thực tế. Đặc biệt, yếu tố tư duy chiến thuật đỉnh cao và các bài tập bổ trợ thể lực chuyên biệt dành riêng cho cấu trúc vận động của bộ môn Pickleball sẽ là điểm nhấn giúp học viên định hình phong cách huấn luyện hiện đại.

Hình ảnh, hai lớp đầu tiên của HLV Dương Cao vào các năm trước.



Sự kết hợp của những bộ óc huấn luyện hàng đầu

Yếu tố bảo chứng cho chất lượng chuyên môn đẳng cấp của khóa đào tạo lần này chính là đội ngũ giảng viên uy tín trực tiếp đứng lớp. Học viên sẽ được dẫn dắt bởi chuyên gia Dương Cao – Huấn luyện viên Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Pickleball Châu Á (APBA) công nhận chính thức và ủy quyền đào tạo, trực tiếp giảng dạy.

Đồng hành cùng ông trong khóa học là HLV thể lực Bành Chí Hồng. Sự kết hợp chặt chẽ này tạo nên một hệ thống giáo án hoàn hảo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật tinh tế, chiến thuật sắc bén và nền tảng thể lực chuyên sâu. Đây chính là công thức toàn diện nhất giúp học viên tiếp cận và thích ứng nhanh chóng với tốc độ của Pickleball hiện đại.

Cơ hội vươn tầm quốc tế giữa lòng Festival Biển Nha Trang

Điểm độc đáo không thể bỏ qua của khóa học thứ 3 này là thời gian tổ chức trùng vào dịp Tuần lễ Festival Biển sôi động tại Nha Trang. Sự sắp xếp này mang lại giá trị trải nghiệm kép đặc biệt: học viên vừa được rèn luyện trong một môi trường thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao, vừa có cơ hội hòa mình vào bầu không khí lễ hội đa sắc màu, khám phá nét văn hóa đặc sắc và vẻ đẹp của thành phố biển nổi tiếng Việt Nam.

Kết thúc chương trình, những học viên hoàn thành khóa học sẽ chính thức được cấp chứng chỉ APBA Level 1, công nhận tư cách Huấn luyện viên chuyên nghiệp chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Pickleball Châu Á. Sở hữu chứng chỉ danh giá này không chỉ nâng cao vị thế nghề nghiệp trong nước, mà còn mở rộng cánh cửa giảng dạy chuyên nghiệp tại nhiều quốc gia có hệ thống APBA hoạt động trên toàn thế giới. Quy tụ những cá nhân đam mê và khát vọng, khóa đào tạo tại Nha Trang tháng 7 tới chắc chắn sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho những ai muốn theo đuổi con đường huấn luyện đỉnh cao.

DŨNG PHƯƠNG