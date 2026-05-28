Tuyển vật Việt Nam giành 3 huy chương ở nhóm tuổi U23 giải trẻ châu Á 2026 tại Đà Nẵng

Các nội dung dành cho nhóm tuổi U23 của giải vật trẻ châu Á 2026 đã khép lại tại thành phố Đà Nẵng và các đội tuyển tiếp tục vào tranh tài nhóm tuổi U17.

VĐV Mỹ Linh (áo đỏ) đã giành HCB tại giải trẻ châu Á 2026 đang tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: UWW

Các nội dung của nhóm tuổi U23 tại giải vật trẻ châu Á 2026 kết thúc thi đấu ngày 27-5 ở Đà Nẵng. Kết thúc tranh tài, tuyển thủ chủ nhà Việt Nam giành được 3 huy chương.

Trong đó, đô vật Đỗ Ngọc Linh giành HCV hạng cân 50kg nữ còn tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Linh có HCB hạng cân 53kg nữ trong khi Đặng Thị Hiền có HCB hạng cân 55kg nữ. Trong kết quả này, 2 tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Thị Mỹ Linh từng là những người đã giành HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan cuối năm ngoái.

Ở giải vô địch trẻ châu Á 2026, VĐV chủ nhà đã tham dự các nội dung dành cho nam, nữ nhóm tuổi U23 đối với vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ nhưng chỉ đạt được kết quả huy chương từ nội dung dành cho nữ.

Từ ngày 28-5, giải đấu tiếp tục tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi U17 nam, nữ. Với nhóm tuổi này, VĐV cổ điển nam sẽ tranh tài nội dung 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 65kg, 71kg, 80kg, 92kg và 110kg. VĐV vật tự do nam sẽ thi đấu các nội dung 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 71kg, 80kg, 92kg, 110kg. Nội dung vật tự do nữ gồm 40kg, 43kg, 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 73kg. Nhóm tuổi U17 thi đấu tới hết ngày 1-6.

Giải vật trẻ châu Á 2026 thu hút gần 900 VĐV tới từ 25 đội của châu lục tham gia tranh tài. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Việt Nam làm chủ nhà giải vật trẻ châu Á. Năm ngoái, chúng ta từng tổ chức giải đấu và điểm tranh tài cũng tại thành phố Đà Nẵng.

MINH CHIẾN