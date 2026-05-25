Tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh xuất sắc giành HCV giải vật trẻ châu Á 2026 trên sân nhà

Nữ tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh đã là nhà vô địch của đội tuyển vật chủ nhà Việt Nam ở giải vô địch trẻ châu Á 2026 đang tranh tài tại thành phố Đà Nẵng.

Đỗ Ngọc Linh đã thi đấu xuất sắc ở giải trẻ châu Á 2026. Ảnh: UWW

Giải đấu đang tranh tài hấp dẫn tại thành phố Đà Nẵng. Năm nay, Liên đoàn vật châu Á tổ chức thi đấu các nội dung đối với vật trong nhà, vật bãi biển ở nhóm tuổi U17 và U23 nam, nữ. Các nội dung dành cho lứa tuổi U23 nam, nữ diễn ra đầu tiên.

Trong kết quả mới nhất, tại hạng cân 50kg nữ của nhóm tuổi U23, Đỗ Ngọc Linh đã xuất sắc vào chung kết để thắng 7-5 trước đối thủ Sweety Sweety (Ấn Độ). Chiến thắng đã giúp Ngọc Linh giành được tấm HCV quan trọng cho đội tuyển vật Việt Nam. Đây là tấm HCV của đội tuyển vật Việt Nam tại giải lần này.

Trước đó, tại các nội dung dành cho vật cổ điển U23 nam, đội tuyển vật Việt Nam không giành được tấm huy chương nào.

Đỗ Ngọc Linh đang là 1 trong những gương mặt triển vọng của tuyển vật Việt Nam. Cách đây hơn 1 tuần, nữ tuyển thủ đã giành tấm HCV hạng cân 50kg nữ tại giải vật bãi biển vô địch thế giới 2026 đã tổ chức ở thành phố Đà Nẵng. “Ngọc Linh đã thể hiện phong độ tốt tại giải vật trẻ châu Á 2026. Chúng tôi xin chúc mừng thành tích của em. Đây cũng là động lực để đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục thi đấu ở giải”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) – ông Tạ Đình Đức bày tỏ.

Đỗ Ngọc Linh đã có niềm vui chiến thắng. Ảnh: TẠ ĐÌNH

Năm nay, Ngọc Linh mới bước vào tuổi 21. Cô là tuyển thủ được đào tạo cơ bản của thể thao tỉnh Bắc Ninh và đã được tập huấn đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam những năm gần đây.

Chương trình thi đấu giải vật trẻ châu Á 2026 tại Đà Nẵng kéo dài tới ngày 1-6.

MINH CHIẾN