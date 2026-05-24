Giải vật trẻ châu Á 2026: Gần 900 đô vật tranh tài tại Việt Nam

Việt Nam tiếp tục là chủ nhà giải vật trẻ châu Á 2026 dành cho 2 nhóm tuổi U17 và U20, qua đó thu hút đông đảo đô vật của châu lục góp mặt.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc từng có huy chương tại giải vô địch trẻ châu Á năm 2025 đã diễn ra ở Việt Nam. Ảnh: UWW
“Các VĐV vật trẻ có chuyên môn tốt của châu Á đã có mặt tại Đà Nẵng để tranh tài theo 2 nhóm tuổi. Chúng tôi đánh giá đây là cơ hội tốt để VĐV học hỏi và nâng cao hơn trình độ. Chúng ta sẽ có thêm cái nhìn tổng thể về chuyên môn giữa các VĐV Việt Nam và châu lục, từ đấy sẽ tập trung phát triển cho đô vật có triển vọng ở tương lai gần”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức trao đổi.

Giải năm nay chính thức khai mạc tối ngày 23-5 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Gần 900 VĐV của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham gia tranh tài.

Giải năm nay đưa vào tranh tài nội dung dành cho vật trong nhà đối với U17 và U23 nam, nữ. Sau đó, giải tiếp tục thi đấu nội dung vật bãi biển dành cho U17 và U23 nam, nữ. Nội dung vật bãi biển U17 sẽ là cơ hội để đội tuyển vật Việt Nam tìm thêm thành tích nhằm có suất tham dự Olympic trẻ 2026 vào tháng 10 ở Senegal. Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đã giành được 3 suất tham dự môn vật bãi biển ở Olympic trẻ 2026.

Các nội dung dành cho VĐV nhóm tuổi U23 được tổ chức từ ngày 23 tới 25-5. Nội dung của U17 diễn ra từ ngày 28-5 tới 1-6. Các chương trình gồm thi đấu vật trong nhà và vật bãi biển. Nội dung thi đấu U23 nam cổ điển gồm: 55kg, 63kg, 87kg, 60kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 97kg, 130kg. Nội dung vật tự do nam gồm: 57kg, 70kg, 97kg, 61kg, 65kg, 74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 125kg. Nội dung cho vật tự do nữ gồm: 50kg, 55kg, 53kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg.

Với U17, hạng cân vật cổ điển nam gồm: 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 92kg, 110kg, 65kg, 71kg, 80kg. Vật tự do nam gồm: 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 92kg, 110kg, 65kg, 71kg, 80kg. Vật tự do nữ gồm: 40kg, 46kg, 53kg, 61kg, 69kg, 43kg, 49kg, 57kg, 65kg, 73kg.

Tại giải năm nay, đội chủ nhà Việt Nam đăng ký gần 50 tuyển thủ góp mặt trong 2 nhóm tuổi U17 và U23.

