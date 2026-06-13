Tập huấn trọng tài trượt ván quốc gia chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các trọng tài môn trượt ván trong cả nước đã tham gia lớp tập huấn chuyên môn để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm nay.

Các học viên được tham dự lớp tập huấn trọng tài trượt ván quốc gia hướng tới chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH MINH

Từ ngày 11 tới 13-6 tại tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Tháp, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cùng Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn trượt ván năm 2026.

Hơn 20 học viên là các HLV, trọng tài, cán bộ chuyên sâu về môn trượt ván đã tham gia lớp học. Năm nay, lần đầu tiên môn trượt ván đưa vào thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 4 nội dung, do vậy các trọng tài được tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng và sẽ là lực lượng tham gia điều hành Đại hội diễn ra cuối năm nay.

Giảng dạy tại lớp tập huấn là trọng tài quốc tế, ông Tian Jun. Đây là chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại Olympic năm 2020 ở Nhật Bản và Olympic năm 2024 tại Pháp cũng như là thành viên Ủy ban trọng tài trượt ván thuộc Liên đoàn patin-trượt ván quốc tế. Học viên được tham dự phần học lý thuyết, thực hành của chương trình.

Tổng thư ký Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam – bà Trịnh Trang khẳng định: “Năm 2026, lần đầu tiên môn trượt ván thuộc chương trình chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây là dấu mốc rất quan trọng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa đội ngũ trọng tài để bảo đảm công tác điều hành, đánh giá và tổ chức thi đấu thực hiện công bằng, chuyên nghiệp và phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế…”.

Các học viên tham gia tập huấn lý thuyết ở các ngày 11 và 12-6. Ngày 13-6 sẽ thực hiện thực hành đối với công tác trọng tài, nắm bắt luật thi đấu cụ thể.

MINH CHIẾN