Hơn 200 VĐV thi đấu giải roller sport vô địch quốc gia để tìm cơ hội góp mặt SEA Games 33

VĐV roller cả nước đã có mặt tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tranh tài giải vô địch quốc gia và giải vô địch cá nhóm tuổi quốc gia roller sport năm 2025.

VĐV thi đấu với sự tập trung cao nhất để đạt thành tích cao đồng thời tìm cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giải đấu năm nay có ý nghĩa quan trọng khi thành tích chuyên môn sẽ là 1 trong những cơ sở giúp ban huấn luyện đội tuyển roller Việt Nam chọn tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ngành thể thao đã xây dựng kế hoạch cử lực lượng thi đấu môn roller với kỳ Đại hội này.

Do đó, hơn 200 VĐV của 12 đơn vị Bắc Ninh, TPHCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai, Sơn La và Hà Nội (chủ nhà) tham dự giải đấu tổ chức tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 16 tới 18-8 với quyết tâm đạt kết quả bằng chuyên môn cao nhất.

VĐV tranh tài các hạng mục đối với nam, nữ gồm patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván. Đại diện ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi đấu năm nay là lần thứ 3 giải vô địch quốc gia roller sport tổ chức, năm trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam nên các gương mặt hàng đầu đều tham dự. Chúng tôi đánh giá phong trào tập luyện thi đấu roller sport trong các hạng mục đang phát triển mạnh đối với giới trẻ cả nước”.

Sau giải, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp cùng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho HLV, VĐV.

Một số hình ảnh ngày thi đấu mở màn tại giải:

MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)