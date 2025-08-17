Các môn khác

Hơn 200 VĐV thi đấu giải roller sport vô địch quốc gia để tìm cơ hội góp mặt SEA Games 33

SGGPO

VĐV roller cả nước đã có mặt tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tranh tài giải vô địch quốc gia và giải vô địch cá nhóm tuổi quốc gia roller sport năm 2025.

VĐV thi đấu với sự tập trung cao nhất để đạt thành tích cao đồng thời tìm cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
VĐV thi đấu với sự tập trung cao nhất để đạt thành tích cao đồng thời tìm cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giải đấu năm nay có ý nghĩa quan trọng khi thành tích chuyên môn sẽ là 1 trong những cơ sở giúp ban huấn luyện đội tuyển roller Việt Nam chọn tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ngành thể thao đã xây dựng kế hoạch cử lực lượng thi đấu môn roller với kỳ Đại hội này.

Do đó, hơn 200 VĐV của 12 đơn vị Bắc Ninh, TPHCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai, Sơn La và Hà Nội (chủ nhà) tham dự giải đấu tổ chức tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 16 tới 18-8 với quyết tâm đạt kết quả bằng chuyên môn cao nhất.

VĐV tranh tài các hạng mục đối với nam, nữ gồm patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván. Đại diện ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi đấu năm nay là lần thứ 3 giải vô địch quốc gia roller sport tổ chức, năm trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam nên các gương mặt hàng đầu đều tham dự. Chúng tôi đánh giá phong trào tập luyện thi đấu roller sport trong các hạng mục đang phát triển mạnh đối với giới trẻ cả nước”.

Sau giải, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp cùng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho HLV, VĐV.

Một số hình ảnh ngày thi đấu mở màn tại giải:

IMG_7490.jpg
IMG_7489.jpg
IMG_7487.jpg
IMG_7486.jpg
IMG_7485.jpg
IMG_7484.jpg
IMG_7483.jpg
IMG_7482.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

Từ khóa

roller sport roller Việt Nam SEA Games 33-2025 roller sport quốc gia 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn