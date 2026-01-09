Khabib Nurmagomedov và phong cách huấn luyện rất nghiêm khắc, “không có tự do ngôn luận”

Đã từng là một trong những võ sĩ hàng đầu trong Bát giác đài của UFC, Khabib Nurmagomedov đang chuyển mình trở thành một trong những HLV - “đại sư phụ” hàng đầu ở trong môn thể thao võ tổng hợp này. Và anh sở hữu kiểu triết lý và phong cách rất riêng: “Không có tự do ngôn luận”.

HLV Khabib

Khabib là một võ sĩ UFC nghiêm túc, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi điều đó cũng thể hiện rõ trong sự nghiệp huấn luyện. Nhà cựu vô địch hạng nhẹ đang huấn luyện cho một số võ sĩ, và tiếp quản vị trí lãnh đạo từ người cha quá cố Abdulmanap Nurmagomedov. Mọi việc đều nghiêm túc thật sự, khi cánh cửa phòng tập luyện đóng lại.

“Khi chúng tôi đến phòng tập, khi chúng tôi bắt đầu tập luyện, tất cả họ đều biết điều này, không có tự do ngôn luận”, Nurmagomedov nói tại World Sports Summit, “Không có tự do ngôn luận. Mọi người đều làm theo những gì tôi nói nếu tôi là HLV. Trong hay ngoài, không có chuyện 50-50, tôi cố gắng thúc đẩy họ hết sức”.

“Và nếu như các bạn nhìn vào kết quả mà chúng tôi đạt được ở hầu hết các tổ chức, các giải đấu, thì chúng tôi sở hữu những Nhà vô địch, và chúng tôi có một số võ sĩ giỏi nhất hiện nay. Chúng tôi là đội tốt nhất, và tôi rất hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là - tôi đang làm tốt công việc của mình!”, Khabib hào hứng chia sẻ về nghề HLV.

Khi nói đến khía cạnh cạnh tranh, Nurmagomedov sẽ tìm kiếm những người nghiêm túc hết mức có thể trong và cả ngoài phòng tập. Thắng thua là chuyện thường tình “của binh gia”, tuy nhiên nỗ lực mới là điều quan trọng hơn tất cả, và đó chính là điều mà Nurmagomedov tìm kiếm ở các võ sĩ, các VĐV và cả các “đệ tử” của anh.

“Có một số võ sĩ thì, họ vẫn luôn coi trọng sự cạnh tranh một cách quá mức”, Nurmagomedov giải thích một cách tuyệt đối rõ ràng. “Ví dụ, khi họ thua cuộc, và hiện nay, bạn có thể thấy phong cách của họ, khi mất bóng, họ đơn giản chỉ đứng sững người ở đó. Kiểu như là, thôi nào anh bạn, mấy anh bạn này không thể cứ làm như vậy được”.

“Nếu bạn ở trong đội của tôi, ngay cả khi tôi thi đấu, nếu chúng tôi đang thua và anh ta vẫn cười, anh ta sẽ gặp vấn đề lớn lao. Bạn phải thể hiện thật tốt. Bất kỳ ai cũng có thể thua, nhưng bạn phải thể hiện hết khả năng của mình. Bạn không thể đến đội của tôi mà chỉ cười cười - và mỉm cười khi chúng tôi đang thua trận...”.

Sau khi cha của Nurmagomedov qua đời, “Đại bàng Nga” đã có trận bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ UFC của mình lần cuối cùng, anh đã thắng bằng Technical Submission - trước Justin Gaethje tại sự kiện UFC 254 vào tháng 10-2020, sau đó giải nghệ. Nurmagomedov đã hứa với mẹ anh rằng là, anh sẽ từ bỏ thi đấu trong Bát giác đài của UFC.

Nhưng kể từ đó trở đi, Nurmagomedov cũng biết rằng: Anh sẽ kế thừa vị trí của cha mình, trở thành “Đại sư phụ lừng lẫy danh tiếng” của làng MMA vùng đất Dagestan. Tuy nhiên, khi nhìn xunh quanh căn phòng của mình sau khi giải nghệ, một trong những bài học đáng nhớ nhất, không thể quên đã đến với anh tâm trí anh...

“Chúng tôi có luật lệ, và theo luật lệ của chúng tôi, thì nếu bạn còn trẻ, bạn sẽ luôn luôn sai” Nurmagomedov hào hứng suy nghĩ và cho biết, “Ai lớn tuổi hơn thì luôn đúng. Có cả những quy tắc bạn phải tuân theo. Và bằng cách nào đó, khi tôi kết thúc sự nghiệp, tôi lại trở thành người lớn tuổi nhất trong đội (kiểu đại sư huynh)”.

“Kiểu như là, được rồi. Tôi phải đảm nhận vai trò lãnh đạo. Ai sẽ tiếp quản??? Phải có người dẫn dắt đội. Bạn không thể cứ để họ một mình. Hôm nay, tôi đã thành công, tôi đã là nhà vô địch, tôi đã ở trên đỉnh cao, được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai”, Khabib chia sẻ khi tiếp quản vị trí “đại sư phụ” ở trong tư cách đại sư huynh”.

“Mọi chuyện không diễn ra như vậy, và tôi kiểu như, được rồi. Tôi nhìn quanh, và tự hỏi ai ở đây? Mọi người đều trẻ hơn tôi, và cha tôi, ông ấy đã qua đời, tôi kiểu: “Được rồi, tôi sẽ phải nhận vai trò lãnh đạo này, tôi phải dẫn dắt đội này, và tôi phải tiếp tục di sản của cha tôi. Tôi hiểu, tôi đã sẵn sàng. Một số người, họ chưa sẵn sàng”.

Đ.Hg.