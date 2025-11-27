Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov lại khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội

“Mối thù” giữa Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov tưởng như chìm lắng lâu nay thì giờ đây lại bùng phát dữ dội thông qua một vụ đấu giá trên Telegram. “Gã điên Ailen” thậm chí nhắc đến cha của “Đại bàng Nga” khiến Khabib phản ứng rất quyết liệt...

Khabib vs McGregor -mâu thuẫn từ nhiều năm trước lại nổi lên

Tuần này, Khabib Nurmagomedov đã kiếm được tới hàng trăm triệu rúp bằng cách kết bạn với Pavel Durov và bán quà ảo trên trang mạng xã hội Telegram. Nhưng Conor McGregor đã lên tiếng, cáo buộc cựu kẻ thù của mình gian lận.

Ngày 25-10, chủ sở hữu Telegram - Pavel Durov - bất ngờ xuất hiện tại UFC 321 ở Abu Dhabi, nơi ông chụp ảnh cùng Khabib. Gần một tháng sau, vào ngày 22-11, họ đã tổ chức một cuộc đấu giá để bán 40 vật phẩm kỹ thuật số!

Cuộc đấu giá chỉ kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ nhưng đã thu về khoản tiền rất là lớn, khoảng 347 triệu rúp (hơn 3,8 triệu USD) - người hâm mộ đã nhanh chóng mua hết 29.000 bản sao của 40 vật phẩm kỹ thuật số của Khabib, ở trong đó có cả nhiều chiếc mũ Papakha.

Sau đó, Khabib xóa tất cả bài đăng về cuộc đấu giá và thông báo về một cuộc xổ số dành cho 8 ông bố ngoài đời thực. Anh yêu cầu: Đăng ký kênh Telegram của anh, đăng lại bài viết. “Cha tôi đã truyền lại điều này cho tôi, giờ tôi truyền lại cho bạn”.

Chỉ 2 ngày sau khi phiên đấu giá kỹ thuật số kết thúc, TASS đưa tin một vụ lừa đảo mua mũ Papakha đã xuất hiện cũng ở trên Telegram nhân lúc sự kiện này. Các email bị cáo buộc lừa đảo được gửi từ một tài khoản đăng ký ở bên ngoài nước Nga.

“Đây có thể là cách tài khoản bị đánh cắp. Đường dẫn dẫn đến ứng dụng nhỏ bắt chước biểu mẫu đăng nhập, dữ liệu được nhập vào đó thuộc về những kẻ lừa đảo”, Olga Altukhova, Chuyên gia phân tích nội dung cấp cao tại Kaspersky Lab, cho biết.

Papakha là loại mũ trùm đầu truyền thống của các dân tộc thuộc về vùng Caucasus, kiểu mũ làm bằng lông cừu, không chỉ có chức năng đội trên đầu mà còn là biểu tượng của địa vị, danh dự, truyền thống và văn hóa, trong cộng đồng người Dagestan. Khabib hay đội mũ này khi thượng đài.

Rồi thì, một số bài đăng cũng xuất hiện trên Telegram cáo buộc Khabib gian lận trong vụ đấu giá mua các mũ Papakha. Và không cần biết đầu đuôi như thế nào - McGregor nắm ngay tin tức này và kiếm chuyện.

“Thật đáng xấu hổ và làm hoen ố thanh danh của cha mình. Ôi chao! Lừa đảo người hâm mộ bằng tên tuổi cha mình và văn hóa đất nước mình thật là hèn hạ. Kế hoạch của cha giờ đã trở thành trò lừa đảo của cha. Thật đáng buồn!”.

Tất nhiên, những người tham gia đấu giá đều nhận được vật phẩm, ngoại trừ vụ lừa đảo ăn theo. Durov và Khabib không hề lừa ai cả. Khabib xóa bài đăng để tránh gây hiểu lầm cho mọi người, vì phiên đấu giá đã kết thúc. Để làm rõ tình hình, sau sự phẫn nộ của Conor, anh đã đăng bài đáp trả thẳng thắn.

“Phiên đấu giá đã kết thúc, tất cả vật phẩm được bán hết! Cảm ơn tất cả những người tham gia và trở thành chủ nhân của món quà kỹ thuật số tuyệt vời và độc quyền này. Cảm ơn sự tin tưởng của các bạn! Chỉ có trên Telegram!”.

Tiếp theo, Khabib viết thẳng ở trên mạng xã hội, điểm tên của McGregor: “Anh là một kẻ dối trá trắng trợn. Và anh sẽ luôn cố gắng bôi nhọ tên tuổi của tôi sau khi anh bị hủy diệt đêm đó, nhưng anh sẽ không bao giờ thành công”.

“Phải, một người đàn ông tốt không làm vậy. Họ không tạo ra những món quà kỹ thuật số độc quyền có giá trị thực sự để chia sẻ với bạn bè và gia đình. Những chiếc mũ Papakha, tượng trưng cho truyền thống và văn hóa của người Dagestan.

“Những kiểu truyền thống và văn hóa như thế này vốn đã lan tỏa ra khắp thế giới, dù bạn thích hay không! Những món quà chỉ có thể tìm ở trên Telegram, ứng dụng nhắn tin tốt nhất thế giới”, Khabib tiếp tục chia sẻ thật lòng.

McGregor không hề dừng lại, tiếp tục khiêu khích: "Hãy xin lỗi ngay lập tức vì đã lợi dụng tên người cha quá cố để bán những món quà khiến người hâm mộ anh tốn kém đến vậy. Bán một thứ gì đó đồng nghĩa với việc nó không phải là quà tặng”.

“Và nó hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của một món quà. Yeah, yeah, yeah, hahaha. Gian lận bằng cách lợi dụng tên người cha quá cố của anh. Thật đáng xấu hổ”, McGregor viết trên tài khoản X của mình, nhưng sau đó bài đăng đã không còn.

Đây không phải là lần đầu tiên, “Gã điên vốn chỉ điên ở đầu đường xó chợ và nghẹt thở ở bên trong Bát giác đài” có lời chỉ trích liên quan đến cái mũ của Khabib. Anh ta từng nói trước sự kiện UFC 229: “Đừng để thằng khốn nạn đó đội cái mũ chết tiệt của nó lên đầu anh. Nó hôi hám lắm”.

Dù người ta không còn tìm thấy những bài đăng của McGregor - và anh này không đáp trả gì thêm , Khabib vẫn rất tức giận và có phản hồi mới nhất trên tài khoản X của mình (kèm với tấm hình Conor bị siết cổ ở UFC 229), chia sẻ có 83 ngàn lượt thích.

“Tôi đã điều trị cho 56 người từng nghiện ma túy nặng tại các trung tâm cai nghiện của tôi ở Dagestan. Hãy đến Dagestan, họ sẽ chăm sóc anh ở đây. Theo tôi thấy thì, Mexico chẳng giúp được gì cho anh cả”, Khabib viết khi McGregor đang trị bệnh ở Mexico

