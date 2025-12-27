Tự hào thể thao dưới nước Việt Nam 2025

Ngày 26-12-2025, tại TPHCM, Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam (VASA) đã long trọng chủ trì tổ chức Lễ vinh danh Vận động viên Thể thao Dưới nước xuất sắc năm 2025.

Tập thể lãnh đạo Hiệp hoi VASA, đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương dự lễ vinh danh

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia; đồng thời tri ân sự đóng góp của các câu lạc bộ, đơn vị đào tạo và các nhà tài trợ đối với sự phát triển của Thể thao Dưới nước Việt Nam.

Đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc dự lễ vinh danh

Tại buổi lễ, 46 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được trao Bằng khen và tiền thưởng, bao gồm các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 33, các vận động viên trẻ tài năng, vận động viên phong trào xuất sắc cùng đội ngũ huấn luyện viên và chuyên gia tiêu biểu.

Vinh danh các vận động viên bơi, lặn đạt thành tích cao trong năm 2025

Nhiều vận động viên đã giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại SEA Games 33, các giải vô địch châu Á, Đông Nam Á và trong nước, góp phần khẳng định vị thế của Thể thao Dưới nước Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Vinh danh các vận động viên bơi, lặn đạt thành tích cao trong năm 2025

Chương trình cũng vinh danh các câu lạc bộ bơi phong trào tiêu biểu và tri ân các đơn vị tài trợ - đối tác đồng hành, trong đó có Trường Đại học Hoa Sen, Công ty TNHH Trang sức đá quý IRUBY Luxury, AquaRace Academy; các đơn vị thể thao; các tổ chức và các Sở VH-TT-DL trên cả nước... đã phối hợp, đồng hành cùng Hiệp hội trong quá trình phát triển phong trào.

Chủ tịch Hiệp hội VASA Phạm Hồng Lĩnh phát biểu vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên bơi lặn, nhảy cầu xuất sắc năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH. Phạm Hồng Lĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, nhấn mạnh: "Những kết quả đạt được là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và quyết tâm cống hiến của các thế hệ vận động viên và huấn luyện viên. Hiệp hội tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác, xã hội hóa nguồn lực để hướng tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới".

Tập thể lãnh đạo Hiệp hoi VASA, đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương dự lễ vinh danh

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quốc Thịnh - Chủ tịch AquaRace Academy - đã tuyên bố tài trợ 1 tỷ đồng trong 10 năm cho môn bơi của Hiệp hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành thiết thực đối với sự phát triển của Thể thao Dưới nước Việt Nam.

THÁI HÙNG