UFC White House: Conor McGregor nhận 100 triệu USD, và 100 suất “thị thực nhập cảnh vàng”

Sự kiện UFC rất đặc biệt nhân dịp “Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2026, với Bát giác đài được đặt ở bên trong khuôn viên của Nhà Trắng, sẽ là cơ hội để cho “Gã điên Ailen” Conor McGregor quay lại UFC sau 5 năm vắng bóng...

McGregor vẫn là tâm điểm chú ý tại MMA và cả UFC

Dù đã “hết thời đánh đấm”, nhưng sức hút của McGregor và sự chú ý dành cho anh này vẫn là rất lớn. Sau khi tuyên bố tranh cử Tổng thống CH Ailen rồi lại quay ngoắt 180 độ và quyết định rút lui, “Gã điên Ailen” đang gây ra tò mò khi tuyên bố có mặt trong sự kiện UFC White House, dự kiến “lên sóng” vào giữa năm sau.

Trên tài khoản X cá nhân của mình, “The Notorious MMA” có viết - thu hút 1,2 triệu lượt xem: “Nhận được 100 triệu USD và 100 suất visa vàng dành cho bản thân tôi, gia đình cùng với bạn bè. Tôi rất là mong chờ, được một lần nữa hòa mình vào thế giới chiến đấu. Đây là một niềm vui mà bản thân của tôi vô cùng xem trọng!”.

Trước đó, UFC đã xác nhận rằng họ đang hợp tác với Nhà Trắng tổ chức một sự kiện Bát giác đài tại đây trong tương lai. Chính Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã công khai gợi ý rằng, ngày 4-7-2026 là ngày mục tiêu cho sự kiện, gắn liền với Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia. Nhưng chưa có cặp đấu nào được chốt hạ.

McGregor nhiều lần liên kết khả năng quay trở lại - đối đầu Michael Chandler. Cả 2 được lên lịch gặp nhau tại sự kiện UFC 303, trước khi McGregor rút lui vì bị gãy ngón chân út. Cặp đấu này vẫn chưa được công bố cho sự kiện tại Nhà Trắng, dù McGregor nói về điều này khi xuất hiện ở trên chương trình truyền hình “Fox & Friends”...

Hôm 22-9-2025, McGregor cũng có viết trên Mạng xã hội liên quan đến sự kiện UFC White House: “Dự đoán của Mac (Mac vốn là cách gọi thân mật tên anh này): McGregor sẽ thắng bằng KO ngay ở trong hiệp 1 - của sự kiện UFC White House”. Tuy vậy, dòng trạng thái này đã bị anh xóa đi mất tăm mất tích ngay sau đó.

Tất nhiên, dù là McGregor hay thích “phét lác” trên mạng xã hội (như chuyện thật tưởng đùa về việc anh chạy đua tranh cử Tổng thống CH Ailen vậy!), để câu kéo sự chú ý từ dư luận và cũng để bản thân sẽ không bị lãng quên, câu chuyện về UFC White House hẳn không sai vì uy tín của Dana White và cả bộ mặt của Tổng thống Trump nữa.

100 triệu USD - và 100 suất “thị thực vàng” để nhập cảnh vào Mỹ, đó là rất lớn và rất nhiều.

