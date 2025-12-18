Nhà vô địch “bất khả chiến bại” Terence Crawford bất ngờ tuyên bố giải nghệ

“Minh chủ” làng quyền hạng siêu trung với thành tích “bất khả chiến bại” tại nhiều hạng cân khác nhau - Terence Crawford - bất ngờ tuyên bố giải nghệ, 3 tháng sau chiến thắng mang tính bước ngoặt trước Canelo Alvarez.

Crawford giải nghệ trên đỉnh cao

Võ sĩ 38 tuổi đến từ Nebraska, người áp đảo Huyền thoại người Mexico Alvarez tại Las Vegas hồi tháng 9 rồi để giành lấy tất cả các đai vô địch hạng cân siêu trung, vừa thông báo quyết định giải nghệ của mình trong một video đăng tải trên mạng xã hội.

“Tôi rời khỏi sàn đấu, không phải bởi vì tôi đã ngừng chiến đấu, mà là vì tôi đã chiến thắng một kiểu trận chiến khác”, Crawford cho biết trong thông điệp giải nghệ gây chấn động của mình, “Là một trận chiến mà bạn có thể rời đi theo ý nguyện của mình!”.

Crawford (42-0, với 31 trận thắng KO) đã giải nghệ với tư cách là Nhà vô địch hạng siêu trung WBA, IBF và WBO, những đai vô địch anh giành được sau khi “chinh phạt” Canelo. Riêng đai WBC, anh đã bị tước vì “không đóng phí dành cho nhà vô địch” (!??).

Trong video của mình, Crawford nói rằng là sự nghiệp của anh được thúc đẩy bởi khát vọng để “chứng minh mọi người đã sai lầm”: “Mỗi võ sĩ đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến, chúng ta chỉ không bao giờ biết khi nào chuyện này xảy ra mà thôi...”.

“Tôi dành cả đời để theo đuổi một điều gì đó. Không phải là đai vô địch, không phải tiền bạc, không phải những tiêu đề báo chí. Mà là cảm giác đó, cảm giác khi cả thế giới nghi ngờ bạn nhưng rồi bạn vẫn tiếp tục xuất hiện và tiếp tục chứng minh mọi người đã sai”.

“Tôi chiến đấu vì gia đình. Tôi chiến đấu vì thành phố của tôi. Tôi chiến đấu vì cậu bé ở trong tôi ngày xưa, người không có gì ngoài một giấc mơ - và một đôi găng tay. Và tôi đã làm tất cả theo cách của riêng mình. Tôi đã cống hiến hết mình cho môn thể thao này”.

Sự nghiệp của Crawford trải dài qua 3 thập kỷ khác nhau, đầy rẫy vinh quang danh hiệu và đai vô địch, bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2008, rồi nhanh chóng trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất ở làng quyền Anh thế giới.

Anh giành được danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên, đai vô địch hạng nhẹ của tổ chức WBO, với chiến thắng trước võ sĩ người Scotland Ricky Burns hồi năm 2014. Trong suốt sự nghiệp Crawford giành được 18 đai vô địch thế giới ở 5 hạng cân khác nhau, đỉnh cao là chiến thắng trước Alvarez.

Giờ đây, anh giải nghệ không chỉ chưa thua trận, mà thậm chí chưa từng dính đòn thế knock-down trong bất kỳ trận đấu nào. Tất cả 42 chiến thắng của anh đều đến bằng điểm số tuyệt đối hoặc KO, không có thành viên BGK nào chấm điểm nghiêng về phía đối thủ của anh ngần ấy năm.

Với diễn biến này, chính Crawford - chứ không phải là Floyd Mayweather - mới xứng đáng là Độc cô cầu bại trong lịch sử đánh quyền chuyên nghiệp của thế giới thế kỷ 21!

Đ.Hg.