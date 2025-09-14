Terence Crawford tuyên bố mình là “gương mặt của quyền Anh” sau khi đánh bại Canelo Alvarez

Sau chiến thắng lịch sử thuyết phục trước “Minh chủ” làng quyền hạng siêu trung - Canelo Alvarez, Terence Crawford đã tự khẳng định vị thế võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất hiện nay. “Cậu cả” hiện là “Minh chủ mới” của làng quyền hạng siêu trung, và là gương mặt mới của quyền Anh chuyên nghiệp.

Crawford vừa đánh bại Canelo

Dù phần lớn sự nghiệp đã thi đấu ở các hạng cân nhẹ hơn rất nhiều, Crawford (42-0, 31 KO) vẫn thể hiện sự vượt trội so với lại Alvarez để giành lấy tất cả các đai vô địch hạng siêu trung bằng màn trình diễn đầy ấn tượng trưa nay, Chủ nhật 14-9- 2025, tại SVĐ Allegiant (Las Vegas).

Anh đã giành chiến thắng điểm tuyệt đối sau 12 hiệp đấu (116-112, 115-113 và 115-113) để trở thành võ sĩ đầu tiên ở trong Kỷ nguyên 4 đai vô địch lớn có khả năng “nhất thống giang hồ” cả 3 hạng cân khác nhau. Đây là một kỳ tích - đòi hỏi Crawford phải “phi thăng” 2 hạng cân...

Kết quả này biến võ sĩ 37 tuổi có biệt danh “Cậu cả” (thậm chí là, anh lớn hơn Canelo những 2 tuổi, thế nên luận điểm cho rằng: “Canelo thua do tuổi già” là không chính xác) trở thành Quyền thủ độc nhất vô nhị trong lịch sử phát triển của quyền Anh chuyên nghiệp thế giới.

“Đây chính là đỉnh cao của đỉnh cao!”, Crawford hào hứng cho biết - sau chiến thắng, với trận đấu được phát sóng toàn cầu trên Netflix, “Canelo là một võ sĩ vĩ đại mọi thời đại, như tôi đã nói trước đây. Anh ấy sẽ là người cuối cùng. Sẽ không còn Canelo nào nữa, không còn nữa”.

“Vì vậy, khi mà các bạn nhìn xung quanh chỗ này, bạn sẽ nói rằng tôi chính là Canelo đó. Giờ đây tôi mới là gương mặt của quyền Anh. Tôi là võ sĩ pound-for-pound (thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là: “Không kể cân”) xuất sắc nhất thế giới, như bản thân tôi vẫn luôn là như vậy”.

Crawford trước đây đã vô địch ở 4 hạng cân khác nhau. Anh “thống nhất giang hồ” các hạng cân gần nhất là dưới bán trung và bán trung. Bước vào trận đấu được mong chờ với tư cách là người bị đánh giá thấp hơn - phần lớn là do lo ngại về bất lợi về thể hình, Crawford chỉ mới một lần duy nhất thi đấu ở hạng siêu trung, nhiều người không dám nghĩ xa.

Tuy nhiên, Crawford đi trước Canelo ngay từ tiếng chuông khai cuộc, tung ra nhiều cú đấm hơn huyền thoại người Mexico với tỷ lệ 115-99, xét về tổng số cú đấm, và 56-34 xét về số cú đấm có lực vào đầu. Crawford không hề bị Canelo gây tổn thương đáng kể và sau đó đã chia sẻ rằng là anh từng bị đối thủ trước đây ở các hạng cân nhẹ hơn đấm đau hơn nhiều...

“Nhiều người nói tôi không có phòng thủ, rằng tôi sẽ bị dính những cú đấm mạnh và đó là điều họ rất lo lắng. Này, giờ họ chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Alvarez chắc chắn thất vọng, vì những gì anh ấy cố gắng làm đã không hiệu quả, và khi mà anh ấy bị đánh trúng, anh ấy chỉ lắc đầu như thể: “Trời ơi, tôi không thể tin được mình lại trúng cú đấm như vậy”.

Về phần mình, Alvarez (63-3-2, 39 KO) dường như cũng đồng ý. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, Canelo đã thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của Crawford trên võ đài và hết lời ca ngợi khả năng của võ sĩ người Mỹ trong việc phá vỡ nhịp điệu của anh và khiến anh không thể đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong suốt 12 hiệp đấu.

“Tôi nghĩ Crawford giỏi hơn Floyd Mayweather rất nhiều”, Alvarez nói, và có nhắc đến trận thua nổi tiếng trước Mayweather, “Chúng tôi biết Crawford là một võ sĩ vĩ đại, và tôi đã làm những gì phải làm. Tôi đã cố gắng mọi cách và tôi đã tập luyện rất chăm chỉ”.

“Anh ấy xứng đáng được ghi nhận về hết thảy mọi thứ. Tối nay tôi đã cố gắng hết sức mình - và đơn giản là chỉ không thể tìm ra cách khắc chế phong cách của anh ấy. Tất cả những gì anh ấy làm đều gây ra khó khăn nhất cho tôi”, Alvarez nói thêm, “Anh ấy có tất cả."

Dù sao, Canelo vẫn mạnh mẽ nói sau khi đánh mất mọi chiếc đai danh giá và trở nên trắng tay: “Tôi vẫn cảm thấy mình là một nhà vô địch, vì thế mọi thứ vẫn là như vậy. Bạn cần chấp nhận thất bại và chấp nhận mọi thứ. Nhưng tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục làm điều đó”.

Quay lại với Crawford, tiếp theo sẽ là gì?? “Điều vĩ đại sẽ đến với những người biết chờ đợi. Kem luôn nổi lên phía trên. Suốt khoảng thời gian dài họ cấm cản tôi đấu những trận lớn, họ nói tôi sẽ không đấu với ai, tôi không thể đánh bại người này, không thể đánh bại người kia. Mỗi lần có cơ hội, tôi lấy cơ thể họ để lau sàn”.

“Tôi đã lau sàn bằng chính họ. Vậy thì hãy tưởng tượng xem hôm nay tôi sẽ ở đâu nếu tôi có được những cơ hội đó từ lâu rồi. Nhưng một lần nữa, đó chưa phải thời điểm của tôi. Thời điểm của tôi là bây giờ và tôi rất hạnh phúc vì mọi thứ đã diễn ra theo cách nó đã diễn ra. Và giờ đây, các bạn đang nhìn vào Nhà vô địch tối thượng của thế giới”.

Đ.Hg.