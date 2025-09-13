Canelo Alvarez vs Terence Crawford: “Cậu cả” đạt trọng lượng ngang ngửa Alvarez “tóc hung” trước thềm đại chiến

Cả “Minh chủ” của làng quyền hạng siêu trung - võ sĩ người Mexico Canelo Alvarez, cùng đối thủ chủ nhà Mỹ - Terence Crawford đều đạt mức trọng lượng ngang ngửa nhau là 167,5 pound (75,9kg) khi bước lên bàn cân thử, trước trận đấu “thống nhất” 6 chiếc đai vô địch.

2 võ sĩ giáp mặt khi cân trọng lượng, hứa hẹn đại chiến hấp dẫn trên sàn đài

Với kết quả cân trọng lượng thế này, với vóc dáng “lực lưỡng và gai góc” mà Crawford thường khoe ở trên mạng xã hội suốt tuần qua (khiến cư dân mạng “nổi điên” vì quá phấn khích), thì người hâm mộ “Cậu cả” không còn gì phải lo lắng. Anh đã có “tầm vóc” ngang ngửa đối thủ trong trận giành 6 đai vô địch là WBA (Super), WBO, IBF, WBC, The Ring và TRBR.

Đây sẽ là mức cân nặng cao nhất ở trong sự nghiệp của Crawford, một Nhà vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau và từng có 2 lần “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình: Hạng dưới bán trung và hạng bán trung. Crawford được cho là vừa có bước đi mạo hiểm nhất trong sự nghiệp khi “phi thăng” 2 hạng cân. Đương nhiên, Canelo ổn định hơn và thư thả hơn.

Tuy vậy, thành tích 41 trận toàn thắng của Crawford (với 31 bằng KO) là “vốn liếng” để cho “Cậu cả ngạo thị cả thiên hạ”. Anh vốn vẫn được đánh giá là một "Cao thủ không kể cân tuyệt đỉnh" và đang trong trạng thái "đỉnh phong", sẵn sàng cho một thách thức lớn nhất.

Trong khi đó, Canelo sở hữu thành tích “dày dạn” hơn với 63 trận thắng (trong đó có 39 chiến thắng bằng KO) - 2 trận hòa (1 trận hòa trước đối thủ Gennady Golovkin) - và có 2 trận thua. Cả 2 trận thua cả Alvarez “tóc hung” đều diễn ra trước các quyền thủ hay nhất trong lịch sử, một vị là “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và vị kia là Dmitry Bivol (Minh chủ hạng bán nặng).

Trong quá khứ, Canelo cũng từng vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau và suýt chút nữa cũng đạt được thành tích như của Crawford: “thống nhất giang hồ” ở 2 hạng cân khác nhau. Anh từng thiếu 1 đai vô địch duy nhất (đai WBO hạng trung) nhưng không thể “thống nhất” cả 4 đai vô địch vì sai lầm trong quá khứ của ông bầu cũ Oscar de la Hoya. Cả 2 không nhìn mặt nhau.

Trong khi 2 võ sĩ chiến đấu vì đai vô địch và vinh quang, tiền tài là thứ không thể không nhắc đến, vì nó quan trọng và nó... nhiều. Theo “Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh, Canelo sẽ bỏ túi nhiều hơn 100 triệu USD, và giúp anh lọt vào Tốp 10 nhận tiền thưởng trong lịch sử thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp. Carwford ít hơn kha khá, nhưng không thể là 10 triệu USD.

Turki tiết lộ Canelo nhận hơn 100 triệu USD

Trước trận đấu thì, võ sĩ người Mỹ cũng đã được tặng chiếc đồng hồ Rolex hiện đại trị giá tới 15 ngàn USD. Mặt sau của chiếc đồng hồ có in dòng chữ là “42-0” nhằm chúc Crawford thắng trận thứ 42 liên tiếp vào cuối tuần này. Con trai của anh cũng nhận được chiếc đồng hồ trị giá 5 ngàn USD.

Đ.Hg.