HLV Joel Diaz “chỉ giáo” Terence Crawford chiến thuật “bất khả chiến bại” đấu Canelo Alvaraz

Cuối tuần này, “Cậu cả” Terence Crawford sẽ “phi thăng” 2 hạng cân, lên hạng siêu trung thách thức Canelo Alcaraz để tranh cả 4 đai vô địch lớn là WBA, WBC, WBO và IBF. HLV Joel Diaz - người từng chỉ dạy Dmitry Bivol đánh bại Canelo hồi 2022 vừa lên tiếng “chỉ giáo” Crawford...

Crawford (phai sẽ đấu Canelo vào cuối tuần này

Trong sự nghiệp thượng đài rất lẫy lừng của mình, Canelo mới chỉ thất thủ có đúng 2 trận. Một trận khi anh còn là một võ sĩ non trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, “nhắm mắt và liều thân” chấp nhận đối đầu với “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và nhận lấy bài học cuộc sống.

Một trận khác, trận thua thứ 2, đó là khi anh mạo hiểm “phi thăng” hạng cân dưới nặng thách đấu võ sĩ người Nga - Dmitry Bivol (sau này và hiện tại đang là “Minh chủ” hạng dưới nặng). Ở trong trận đấu đó, Canelo đã phải đấu chật vật và nhận ra sự khác biệt về các hạng cân...

Trận đấu ngày 7-5-2022 khi đó chứng kiến Bivol giành chiến thắng điểm tuyệt đối sau cả 12 hiệp đấu. Cả 3 thành viên Ban giám khảo đều chấm cho võ sĩ tài năng người Nga thắng điểm là 115-113. Chính HLV người Mexico - Joel Diaz, là người đứng góc đài chỉ đạo Bivol chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn với Fino Boxing mới đây, HLV Diaz đã có mô tả những gì mà các võ sĩ phải cần làm khi đối đầu với lại Alvarez, điều này có thể hữu ích cho Crawford ở trong trận đấu mạo hiểm vào cuối tuần này, khi anh bị đánh giá là “kẻ chiếu dưới” (đương nhiên như vậy).

“Bạn phải làm cho Canelo cảm thấy nản lòng, bạn đánh bại anh ta. Bạn buộc phải khiến anh ta cảm giác nản lòng trước đã”, HLV Diaz bật mí một trong các bí quyết quan trọng - để sớm tước đi chiến lực cực kỳ lợi hại của võ sĩ thắng/67 trận thượng đài (trong đó có 39 KO)...

“Khi mà chúng tôi bắt đầu làm việc cho điều đó, một trong những chìa khóa - chính là liên tục đấm. Cứ đấm và không ngừng nghỉ. Canelo luôn cố gắng đấm vào tay bạn - để làm bạn kiệt sức. Và nếu bạn xem hết trận đấu, tôi đã chườm đá lên tay của Bivol suốt cả trận đấu!”.

Vị HLV cũng từng là thầy của các tay đấm nổi danh như Timothy Bradley, Israil Madrimov... lưu ý khoảnh khắc ông biết Bivol cần phải bám sát kế hoạch trận đấu, mặc dù một số người trong team, vốn ở cùng góc đài của võ sĩ người Nga muốn thoát biến về mặt chiến thuật.

“Trong hiệp đấu thứ 2, tôi biết rõ những biểu cảm ở trên khuôn mặt. Khi mà Canelo rất cố gắng tấn công nhưng không thể tìm cách quay trở lại, và anh ta bắt đầu làm những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của mình. tôi đã nói: “Cậu biết không? Anh ta đang nản lòng đấy”.

“Sau đó, có lúc họ muốn đẩy Bivol tiến lên phía trước, xông đến hạ KO Canelo. Nhưng tôi đã nói là: “Không, hãy dừng lại. Hãy giữ anh ta ở vị trí đó vì chỉ cần lần knock-down là chúng ta sẽ mất thế trận… Bivol đã bám chặt và chiến thuật đó, cậu ấy thực hiện kế hoạch rất tốt!”.

Thống kê về mặt kỹ thuật của Bivol đã cho thấy mức độ áp đảo của anh trong chiến thắng trước Canelo như thế nào: Theo CompuBox, Bivol tung ra trung bình 59 cú đấm mỗi hiệp đấu, nhiều hơn đối thủ đến 18 cú trong suốt 12 hiệp, nơi Canelo chật vật và bắt đầu hối hận vì phi thăng.

Đó hẳn là những “chỉ giáo” rất hay ho - mà “Cậu cả” nên nghiên cứu khi bước vào thế trận bất lợi, vì phải phi thăng những 2 hạng cân chống lại một trong các Quyền thủ không kể cân vĩ đại nhất lịch sử đánh quyền chuyên nghiệp của thế giới. Hãy chờ xem Crawford học hỏi...

Đ.Hg.