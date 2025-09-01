Canelo Alvarez vs Terence Crawford: “Cậu cả” chỉ nhận 10 triệu USD so với 150 triệu USD của võ sĩ Mexico?

Vào ngày 14-9-2025 tới đây, tại sàn đài nằm bên trong SVĐ Allegiant (Las Vegas), Terence “Bud” Crawford sẽ có trận quyền Anh mạo hiểm nhất sự nghiệp, khi “phi thăng” đến 2 hạng cân và đối đầu với Canelo Alvarez trong trận “nhất thống giang hồ hạng siêu trung”.

Crawford sẽ mạo hiểm đấu Canelo vào cuối tuần sau

Ở trong sự nghiệp của mình, Crawford từng giành đai WBO và The Ring hạng nhẹ, rồi “thống nhất giang hồ” hạng dưới bán trung, cả “thống nhất giang hồ” hạng bán trung và mạo hiểm “phi thăng” hạng dưới trung giành lấy các đai WBA và WBO.

Nhưng ngày 14-9-2025 tới đây, “Cậu cả” sẽ có trận đấu mạo hiểm nhất trong sự nghiệp: “Phi thăng” 2 hạng cân và đối mặt với võ sĩ từng được bầu chọn là “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” - chính là Canelo, tranh tất cả các đai hạng siêu trung.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của 70 ngàn khán giả tại sàn đài nằm bên trong SVĐ Allegiant (Las Vegas) có phần thưởng chiến thắng là... 6 chiếc đai vô địch cực kỳ danh giá: WBA, IBF, WBO, WBC, The Ring và TBRB!

Đai TBRB là của Hội đồng xếp hạng quyền Anh xuyên quốc gia (có tên tiếng Anh: “Transnational Boxing Rankings Board”). Đây là một sáng kiến tự nguyện, được thành lập hồi tháng 10-2012 với mục đích cung cấp cho quyền Anh chuyên nghiệp bảng xếp hạng tốp 10, xác định cả Nhà vô địch thế giới duy nhất của mỗi hạng cân và thúc đẩy cải cách quyền Anh.

Trận đấu tuy là “rất mạo hiểm” dành cho Crawford nhưng lại mang đến phấn khích cao độ với giới mộ điệu, nó cho thấy Canelo hoàn toàn có lý khi ký hợp đồng với “Mùa Riyadh” của “Ông bầu mới nổi” người Saudi Arabia - là Turki Alashikh.

Theo SI.com, Alvarez có thể kiếm được tới 150 USD cho trận đấu với Crawford. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ khẳng định anh sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền đó. Phát biểu khi xuất hiện trên podcast Ring Champs, “Bud'” đã bác tin anh nhận khoản thù lao khoảng 50 triệu USD cho trận đấu được phát trực tuyến trên Netflix.

“Tôi nhận được 10 triệu USD cho trận đấu đó với Canelo”, Crawford có chia sẻ về khoản tiền thưởng được đảm bảo của mình trong sự kiện quyền Anh đình đám đã được định danh theo tiếng Anh là: “Once In A Lifetime” - và cả “There Can Only Be One”.

Tiết lộ của Crawford khiến tất cả các khách mời tham dự chương trình bất ngờ đến sững sờ, vì không nghĩ ra “Cậu cả lại “rẻ tiền” đến như vậy??”. Nhưng võ sĩ đang sở hữu thành tích bất khả chiến bại người Mỹ (41-0, 31 KO) có kiến giải riêng mang đậm cá tính...

“Tôi chấp nhận thi đấu trận đấu này chỉ vì cơ hội có một không hai, vì cả di sản của bản thân mình. Di sản quan trọng hơn cả tiền bạc. Ba lần vô địch tuyệt đối hạng cân của tôi, ôi chao, sắp đến rồi. Và sau đó, tôi vẫn có thể hàng lâm lại hạng bán trung và tiếp tục thi đấu”.

Ở phía ngược lại cũng như vậy, cho dù Canelo nhận được khoản tiền lớn bao nhiêu, thì làm sao ý nghĩa bằng chiến thắng trước một “cao thủ không kể cân khác” như là Crawford? Canelo đang có ưu thế áp đảo, nhưng quyền Anh cũng rất khó lường.

