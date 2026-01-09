Gần 11.000 người hoà nhịp bước tại giải Marathon TPHCM 2026

Gần 11.000 người sẽ góp mặt tại giải Marathon TPHCM (HCMC marathon) 2026 diễn ra vào sáng 11-1 như một trong những hoạt động khai xuân nổi bật của thành phố.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc HCMC Marathon 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 9-1 tại Trung tâm TDTT Hoa Lư, lễ khai mạc giải Marathon TPHCM lần thứ 13 - 2026 chính thức diễn ra. Ngoài ra, ngày 9 và 10-1 cũng là thời điểm người tham gia hoàn thành các thủ tục để nhận BIB (số báo danh), bộ race-kit, vật phẩm...Sự kiện năm nay chào đón gần 11.000 vận động viên (VĐV) từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau trải nghiệm cuộc đua giữa lòng thành phố náo nhiệt, cùng khí hậu mát mẻ của dịp đầu xuân.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: THANH TÙNG

Giải Marathon TPHCM 2026 là một trong những sự kiện nổi bật khai xuân và là hoạt động tiêu biểu của thể thao thành phố. Với thông điệp "United in Every Stride - Cùng nhau chinh phục", mùa giải 2026 không chỉ là một cuộc đua mà còn là hành trình chung của cộng đồng – nơi từng bước chạy là sự kết nối, sẻ chia và khát vọng vươn xa, cùng chung bước tiến về phía trước trên những cung đường giàu dấu ấn lịch sử và biểu tượng của TPHCM.

VĐV chụp ảnh check-in tại khu vực sự kiện. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày chạy chính thức vào 11-1 với 3 cự ly 10km, 21km và 42km, trong khi điểm xuất phát và về đích tại Công viên 30-4, đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), ngay trước Dinh Độc Lập. Lộ trình chạy xuyên suốt các tuyến đường trung tâm thành phố, qua 6 phường và các địa điểm nổi tiếng như: UBND TPHCM, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, toà Bitexco, Nhà thờ Đức Bà, cầu Ba Son...

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: "Điểm nổi bật của giải Marathon TPHCM là có điểm xuất phát và về đích ngay tại trung tâm thành phố - nơi hội tụ lịch sử, văn hóa và nhịp sống sôi động. Mùa giải 2026 chào đón gần 11.000 VĐV, có thể là con số khiêm tốn so với một số giải marathon lớn trong khu vực, nhưng là con số mang ý nghĩa sâu sắc: biểu trưng cho sự kiên trì theo đuổi sứ mệnh, cho niềm tin vào con đường mà Giải Marathon TPHCM đã bền bỉ đi suốt hơn một thập kỷ qua và sẽ tiếp tục vững bước trong những thập kỷ sắp tới".

Trao tặng hỗ trợ các tài năng thể thao. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, Ban tổ chức Giải Marathon TPHCM 2026 cũng trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến Liên đoàn điền kinh TPHCM và 300 triệu đồng đến Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM.

NGUYỄN ANH