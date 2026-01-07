Thể thao Việt Nam tập trung tuyển chọn lực lượng tham dự ASIAD 20

SEA Games 33-2025 chính thức khép lại, ngành thể thao đã bắt đầu làm việc về công tác chuẩn bị lực lượng và mục tiêu thành tích đối với ASIAD 20 sẽ thi đấu vào tháng 9 năm nay.

Các đội tuyển thể thao quốc gia rà soát lực lượng chuẩn bị ASIAD 20 ngay từ tháng 1-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ phận chuyên môn cùng đại diện các bộ môn thuộc Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) chuẩn bị tham dự ASIAD 20 đã làm việc ngày 7-1. Nhìn lại hành trình thi đấu SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam đã đạt được 82 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ.

Đánh giá của lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian thi đấu SEA Games 33-2025 thì kết quả tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua là 1 trong những thước đo chuyên môn và tiếp tục là cuộc kiểm tra chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20.

Nhìn vào thực tế, chúng ta giành được HCV SEA Games 33-2025 ở một số môn nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, TDDC, karate, taekwondo, judo, wushu, boxing, rowing, canoeing, đấu kiếm, bóng ném, triathlon… Tuy nhiên, đấu trường châu Á với Đông Nam Á là khác biệt trình độ. Các đội tuyển thể thao quốc gia trở lại chu kỳ tập luyện từ sau nghỉ lễ đầu năm mới 2026. Lúc này, việc rà soát chuyên môn từng nội dung tại từng đội tuyển thể thao quốc gia để hướng tới tập huấn đúng người, đúng trọng điểm đang thực hiện.

Trong các kết quả thi đấu và giành HCV tại SEA Games 33-2025, chưa nhiều thành tích của thể thao Việt Nam có thể tiệm cận kết quả vô địch ASIAD (tính theo kết quả tại ASIAD 19).

Theo giới chuyên môn, một trong những kết quả được chú ý tại SEA Games 33-2025 của thể thao Việt Nam là thành tích 242,7 điểm tại chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ để đạt HCV, phá kỷ lục SEA Games của xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Kết quả trên vượt thành tích 242,1 điểm mà xạ thủ Palak Gulia (Ấn Độ) từng giành HCV tại ASIAD 19. Dẫu vậy, thi đấu trước các xạ thủ hàng đầu ở châu Á trong đấu trường ASIAD luôn có những áp lực không nhỏ cho VĐV Việt Nam.

“Đầu tư trọng điểm cho các môn Olympic, ASIAD; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong huấn luyện, y học thể thao; phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải khu vực và quốc tế, trong đó phấn đấu trong top 20 tại ASIAD 20…”, đây là một trong những nhiệm vụ mà thể thao Việt Nam hướng đến năm 2026.

Điền kinh vẫn là một trong những đội tuyển thể thao trọng điểm của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ba năm trước, chúng ta giành 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ) tại ASIAD 19. Các môn mang về huy chương cho thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội trên là boxing, jujitsu, karate, kurash, cầu mây, bắn súng, TDDC, rowing, wushu, taekwondo, bơi và cờ tướng. Hiện tại, kế hoạch tham dự ASIAD 20 sẽ được rà soát chi tiết dựa trên các đăng ký chỉ tiêu thành tích của từng đội tuyển thể thao quốc gia.

Các đội tuyển bắn súng, cầu mây và karate đã giành được HCV tại ASIAD 19. Mục tiêu chuyên môn đối với ASIAD 20 sẽ không ngoài việc bảo vệ thành tích đang giữ. Theo tìm hiểu, trong năm 2026, tuyển thủ trọng điểm sẽ có các cơ hội tập huấn nước ngoài tích lũy thêm chuyên môn trước khi góp mặt ASIAD 20.

Tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 được Cục TDTT Việt Nam thực hiện cuối năm 2023, mục tiêu cụ thể đối với ASIAD 20 từng được đề ra là phấn đấu giành từ 5 tới 6 HCV. Ngoài ra, thể thao Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng để có thể giành từ 7 tới 8 HCV tại ASIAD 21 năm 2030.

MINH CHIẾN