Bóng ném Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã tiến hành bốc thăm các nội dung thi đấu môn bóng ném bãi biển.

Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam chỉ góp mặt nội dung nữ. Theo bốc thăm, chúng ta nằm ở Bảng A cùng Philippines, Hongkong (Trung Quốc) và Thái Lan. Bảng B có Trung Quốc (chủ nhà), Ấn Độ, Turkmenistan, Sri Lanka và Mông Cổ.

Đại hội đã tổ chức bốc thăm sớm 3 môn gồm bóng ném bãi biển (nam, nữ), bóng đá bãi biển, kabaddi bãi biển (nam, nữ). Thể thao Việt Nam góp mặt môn bóng ném bãi biển nữ trong danh sách các môn được bốc thăm sớm đã diễn ra ngày 18-3.

Năm nay, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam còn tham dự giải vô địch thế giới 2026 được tổ chức ở Croatia. Hiện tại, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đang giữ vị trí là đương kim vô địch châu Á. Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tranh tài từ ngày 22 tới 30-4 tại Trung Quốc với 14 môn (15 phân môn).

Cục TDTT Việt Nam và các bộ môn có nội dung tham dự Đại hội đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng góp mặt. Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á tổ chức đã cách đây 10 năm. Khi đó, Việt Nam là chủ nhà Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và chúng ta xếp nhất toàn đoàn với 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ.

MINH CHIẾN