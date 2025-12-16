Hai đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan tranh HCV

Các đội tuyển bóng ném nam, nữ của Việt Nam sẽ thi đấu chung kết trước các đại diện chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết quyết định.

Đội bóng ném nữ Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo tại bán kết trước đội Philippines. Ảnh: MINH MINH

Lãnh đội bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên đã chia sẻ tại Thái Lan: “Toàn đội đã nỗ lực thi đấu ở các trận bán kết và giành được quyền vào chung kết. Chúng tôi sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan để tranh tấm huy chương cao nhất. Đây là các trận quan trọng nên toàn đội giữ tinh thần tốt nhất trước khi thi đấu”.

Các đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam cùng giành chiến thắng ở bán kết đã tranh tài ngày 15-12. Tại bán kết nội dung nữ gặp đội Philippines, cầu thủ Việt Nam thi đấu vượt trội để thắng với kết quả 28-8 qua đó giành quyền vào chung kết. Trong trận bán kết của mình, nữ chủ nhà Thái Lan thắng Singapore 29-23.

Tại bán kết nội dung nam, đội Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để thắng Singapore với kết quả sít sao 27-25. Chiến thắng giúp cầu thủ Việt Nam sẽ tự tin bước vào chung kết gặp đội Thái Lan (thắng Indonesia tại bán kết).

Hai trận chung kết bóng ném nam, nữ của SEA Games 33-2025 đều là cuộc đọ sức Việt Nam – Thái Lan và diễn ra ngày 17-12 tại Chonburi (Thái Lan). Cầu thủ 4 đội được nghỉ ngơi ngày 16-12 để tập trung chuẩn bị chuyên môn trước thi đấu. Phụ trách môn bóng ném (Cục TDTT Việt Nam) - ông Nguyễn Thạch Vũ cho biết toàn đội sẽ tập trung thi đấu nhưng thận trọng trước chủ nhà Thái Lan.

Năm nay, bóng ném của chúng ta đã gặp bóng ném Thái Lan tại các trận chung kết nội dung trong nhà của giải vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Thái Lan. Kết thúc giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội nữ Việt Nam giành HCV còn đội nam Thái Lan có ngôi vô địch.

MINH CHIẾN