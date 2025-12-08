Môn bóng ném thay đổi lịch thi đấu do có đội rút lui

Lịch thi đấu mới của môn bóng ném SEA Games 33-2025 đã được cập nhật sau khi có điều chỉnh. Ảnh: MINH CHIẾN

Hôm nay 8-12, môn bóng ném bắt đầu tranh tài các trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trước giờ tranh tài, Ban tổ chức môn bóng ném SEA Games 33-2025 đã phải cập nhật lại lịch thi đấu do đội Indonesia rút lui khỏi nội dung nữ.

Đăng ký cuối cùng được xác nhận nội dung nam có các đội Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Philippines, Singapore và Malaysia. Nội dung nữ có các đội Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Philippines và Singapore.

Các trận đấu vòng bảng nội dung nam, nữ sẽ diễn ra các khung giờ sáng và chiều, tối trong ngày tại Chonburi (Thái Lan). Ở ngày đầu tiên, đội chủ nhà Thái Lan gặp Singapore tại trận thứ nhất nội dung nữ lúc 11 giờ sáng ngày 8-12.

Bóng ném Việt Nam sẽ có đội tuyển nam thi đấu với Philippines vào chiều ngày 8-12. Vào ngày 9-12, các đội nghỉ để theo dõi Lễ khai mạc SEA Games 33-2025. Sau đó, các trận đấu được trở lại.

Vòng bảng môn bóng ném nam, nữ sẽ diễn ra tới hết ngày 14-12. Sau đó, môn đấu sẽ xác định 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích xuất sắc nhất trao suất vào bán kết. Các trận bán kết diễn ra ngày 15-12. Vào ngày 17-12, 2 trận chung kết nam, nữ môn bóng ném SEA Games 33-2025 được diễn ra đồng thời cũng là ngày cuối của môn này.

Bóng ném Việt Nam đăng ký tham dự cả 2 nội dung tại SEA Games 33-2025. Mục tiêu của chúng ta là giành tối thiểu 1 HCV tại Đại hội. Ở giải bóng ném vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Thái Lan, bóng ném (trong nhà) Việt Nam đã có HCV nội dung nữ và HCB nội dung nam.

MINH CHIẾN