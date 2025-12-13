Malaysia chuẩn bị SEA Games 2027: Sơ bộ 38 môn, có thể mở rộng

Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) Tan Sri Norza Zakaria báo hiệu rằng số lượng môn thể thao tại SEA Games 2027 có thể được mở rộng khi Malaysia chuẩn bị trình bày kế hoạch đăng cai của mình, tập trung vào mô hình 4 cụm và những quyết định quan trọng sắp tới.

Ông Tan Sri Norza cho biết Malaysia đang thực hiện các bước chủ động trước thềm đăng cai sự kiện khu vực này, vốn trở lại nước này chỉ 10 năm sau kỳ SEA Games 2017 – một chu kỳ ngắn hơn nhiều so với khoảng cách 20 năm trước đây. “Thay mặt Hội đồng Olympic Malaysia, chúng tôi xin cảm ơn chính phủ đã đồng ý đăng cai kỳ Đại hội 2027. SEA Games sẽ trở lại Malaysia chỉ sau một thập kỷ, và sự tin tưởng của Liên đoàn Đông Nam Á phản ánh danh tiếng vững chắc của chúng tôi với tư cách là một quốc gia chủ nhà có năng lực.”

Tuyên bố này là một nước cờ ngoại giao mềm mỏng nhưng đầy quyền lực. Trong nhiều năm, việc lựa chọn môn thi đấu tại SEA Games luôn là một điểm nóng gây tranh cãi, khi nước chủ nhà thường ưu tiên các môn thể thao truyền thống hoặc có lợi thế huy chương riêng. Sự "lệ thuộc" vào luật chơi của nước chủ nhà khiến tính công bằng và mục tiêu Olympic bị lu mờ.

Danh sách 38 môn sơ bộ do phía Malaysia đưa ra, bao gồm điền kinh, cầu lông, bóng đá, khúc côn cầu và karate, cho thấy Malaysia đang cố gắng giữ một bộ khung mạnh mẽ, bao quát các môn Olympic truyền thống. Tuy nhiên, con số này vẫn "còn mang tính dự kiến" và sẽ được xem xét kỹ lưỡng dưới vai trò Chủ tịch SEAGF.

Trong khi đó, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) xác nhận SEA Games 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 29 tháng 9, với Sarawak là nơi tổ chức Lễ Khai mạc và Kuala Lumpur là Lễ Bế mạc. KBS cho biết các ngày này được chọn một cách chiến lược vì ngày 18 tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ đại học và giai đoạn này thường diễn ra trước mùa gió mùa, mang lại thời tiết ổn định hơn cho các sự kiện ngoài trời. Đại hội cũng sẽ diễn ra sau Ngày Quốc khánh và Ngày Malaysia, tránh xung đột với các sự kiện lớn trong nước hoặc khu vực.

Malaysia sẽ lần đầu tiên áp dụng mô hình đăng cai bốn cụm. Sarawak sẽ đóng vai trò là trung tâm chính với 17 môn thể thao, bao gồm bơi lội, cử tạ, bóng rổ và bowling. Kuala Lumpur sẽ tổ chức 14 môn, như cầu lông, đua xe đạp, đua ngựa, khúc côn cầu và trượt băng nghệ thuật. Penang sẽ tổ chức sáu môn, bao gồm cầu mây, snooker & billiards và boxing, trong khi Johor được chỉ định là trung tâm bóng đá.

Trong khi đó, ASEAN Para Games lần thứ 14 sẽ diễn ra sau đó, từ ngày 17 đến 23 tháng 10 năm 2027, tại Kuala Lumpur, với 18 môn thể thao, bao gồm bơi lội, cầu lông, bóng đá bại não và bóng đá dành cho người khiếm thị. KBS cũng công bố phát động cuộc thi thiết kế logo và linh vật chính thức cho cả hai Đại hội, mở cửa cho tất cả người dân Malaysia.

