Người hùng… không ngủ đủ giấc tại SEA Games 33

Đoàn Thể thao Việt Nam đến Thái Lan dự SEA Games 33 với 841 vận động viên… nhưng chỉ có 19 nhân viên y tế đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe. Tức là một bác sĩ hay nhân viên săn sóc, tùy thuộc vào tính chất công việc, sẽ theo dõi tình trạng cho khoảng 44 tuyển thủ.

Ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, người viết đã tận mắt thấy bác sĩ Trần Văn Hà một mình chăm sóc cho cả đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Vị lương y người Bắc Ninh gần như “trắng đêm” để chuẩn bị thuốc men và dụng cụ y tế, chỉ mong các võ sĩ có được ngày “mở hàng” thật suôn sẻ.

Rồi trong thời điểm đội tuyển Taekwondo Việt Nam dồn sức để đấu tranh giành lại sự công bằng cho vận động viên, bác sĩ Văn Hà vẫn âm thầm đứng phía sau. Anh vừa làm nhiệm vụ của một bác sĩ, vừa như chuyên gia tâm lý, thậm chí đảm nhận cả vai trò của cổ động viên. Suốt những giây phút căng thẳng, anh luôn hướng mắt theo dõi từng diễn biến, chờ đợi kết quả khiếu nại cùng mọi người.

Thành thử, cuộc trao đổi giữa người viết và bác sĩ Trần Văn Hà chỉ kéo dài hơn chục phút ngắn ngủi, liên tục bị ngắt quãng để anh tiếp tục công việc của mình. Hỏi ra mới biết, anh Hà đã gắn bó với nghề từ năm 2004, là bác sĩ giàu kinh nghiệm của thể thao nước nhà. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, anh chuyển sang công tác tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam và đã đồng hành với Đoàn Thể thao Việt Nam ở nhiều sự kiện quốc tế. Nhưng SEA Games 33 mới là kỳ đại hội thứ hai anh tham dự và là lần đầu tiên làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Trên sóng truyền hình, khi vận động viên gặp chấn thương thì đội ngũ y tế mới xuất hiện. Nhưng thực tế, công việc của họ phủ kín cả ngày dài. Từ việc theo dõi sức khỏe liên tục, xử lý chấn thương, ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi, chăm lo dinh dưỡng, kiểm soát doping, rồi còn phải di chuyển theo lịch thi đấu thay đổi liên tục… Kể mãi cũng không hết. Chưa kể, bác sĩ còn phải phối hợp thật nhịp nhàng và khéo léo, đặc biệt là báo cáo chính xác cho HLV và các chuyên gia để xây dựng kế hoạch phù hợp nhất cho vận động viên.

Như chính anh Hà trải lòng: “Các đội tuyển thể thao Việt Nam đi đến đâu thì bác sĩ theo chân đến đó. Trước mắt, tôi được giao nhiệm vụ theo đoàn Taekwondo. Khi họ thi xong, tôi lại tiếp tục sang hỗ trợ đội khác. Ở SEA Games, chỉ cần vận động viên cần, bất cứ giờ nào, chúng tôi đều lập tức có mặt. Công việc đủ thứ, từ massage, làm nóng, điều trị chấn thương, hay đưa đi chụp MRI. Thậm chí còn có một trung tâm luôn trong tâm thế sẵn sàng hội chẩn. Đội ngũ y tế là không có giờ giấc cố định”.

Đi ra nước ngoài gần 2 tuần, anh phải cố gắng thu xếp chuyện gia đình. “May mà nhà động viên, chứ đợt này y tế đi ít và mỏng, ai cũng cố gắng vì thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam”, anh nhìn núi trách nhiệm theo hướng tích cực.

Người viết trêu bác sĩ Trần Văn Hà như… một mình gánh cả đội. Quả thật, ai có mặt ở nhà thi đấu Fashion Hall cũng đều cảm nhận rõ khối lượng công việc mà anh phải đảm đương. Nhưng vị lương y 43 tuổi luôn cười, vì đó là trách nhiệm và bổn phận của mình. Anh nhẹ nhàng xử lý các tình huống trên sân, ân cần chăm sóc từng võ sĩ.

Dưới ánh đèn của sàn đấu, người ta nhìn thấy các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đi những đường quyền, hay tung chiêu đánh bại đối thủ để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Còn phía sau, trong một góc khuất ít ai để ý, có những người day bóp từng cơ bắp mỏi, chuẩn bị từng miếng dán, từng chai xịt lạnh, từng lời động viên. Và bác sĩ Trần Văn Hà, cùng các đồng nghiệp của anh, chính là những người hùng thầm lặng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)